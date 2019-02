In Orasul Antreprenorilor, cele mai bune idei au obtinut finantari de aproape 400.000 de euro #Interviu Adina Cretu, Startarium

Haideti sa vorbim, pentru inceput, despre initiativa Startarium. Ce este ea si cum a luat nastere?

Ce inseamna, mai exact, metafora "Orasul Antreprenorilor"?

Care sunt etapele prin care trece un antreprenor, odata ce intra in acest ecosistem?

Ajungem si la un punct extrem de important, finantarea. Cum se obtin aceste finantari pentru startup-uri?

Multi oameni considera ca odata ce au parasit bancile scolii si au pornit pe drumul profesional, rolul educatiei se incheie. Care este, de fapt, realitatea? Cat de importanta este educatia pentru antreprenori?

Care este impactul pe care o astfel de initiativa il are asupra mediului de afaceri din Romania?

Cat de usor sau dificil este sa duci la capat un astfel de proiect in Romania?

Ce planuri aveti pentru antreprenorii Startarium?

Din fericire, astazi exista oameni care te invata, pas cu pas, ce trebuie sa faci pentru a atinge succesul.Adina Cretu este unul dintre acesti oameni care se ocupa impreuna cu echipa ei de fiecare antreprenor dornic sa invete sa faca afaceri de succes. Ea coordoneaza Startarium, "Orasul Antreprenorilor": o platforma cu peste 28.000 de utilizatori, aproape 3.000 de idei de business si finantari de aproape 400.000 de euro. Startarium este cea mai complexa platforma de educatie si suport pentru antreprenori la inceput de drum.Este o initiativa aparuta in zona in care misiunile a doua organizatii s-au integrat intr-un mod coerent: pentru ING, care a avut ideea acestei platforme, este un proiect de CSR, care urmareste sa educe antreprenorii si sa le ofere resurse utile la inceput de drum, care depasesc cu mult zona de finantare.Pentru Impact Hub, care a transformat aceasta idee in realitate, Startarium vine in completarea misiunii lor.Cu ajutorul tehnologiei, pot astfel sa faca accesibile unui numar mult mai mare de antreprenori tot know-how-ul, comunitatea si resursele unui hub, dincolo de spatiul fizic.Sub umbrela acestei metafore am construit o platforma online ca un ecosistem, un spatiu in care antreprenorii existenti sau in curs de devenire gasesc toate resursele de care au nevoie pentru a lansa sau creste un startup de succes.Aceste resurse pot fi accesate gratuit, fiind gazduite de "cladiri" ale orasului digital, cum sunt de exemplu Videoteca (gazduieste materiale educationale) sau Laboratorul unde am dezvoltat instrumente online pentru antreprenori.Observatorul este spatiul in care comunitatea se face simtita, iar ea a ajuns la acest moment la peste 28.000 de utilizatori, aproape 3.000 de idei de business si finantari de aproape 400.000 de euro.Depinde de stadiul in care se afla, important de notat este ca Startarium nu este un program cu termen si traseu fixe, nu te duce din punctul A in punctul B, ci te sprijna de-a lungul dezvoltarii de la idee la startup de succes, iar acest drum nu este unul liniar.Platforma este structurata pe 3 mari module - Invatare, Testare, Finantare - care urmaresc un traseu complet, astfel ca in Startarium poti:Daca nu stii de unde sa incepi sau cum sa cresti, daca nu stii la ce sa te astepti sau care sunt pasii corecti pentru a lansa o afacere, gasesti in platforma peste 300 de materiale scrise si video la care poti avea acces oricand, de oriunde, complet gratuit.Etapa aceasta de testare si validare este extrem de importanta, iar in Startarium gasesti atat instrumente online - pentru definirea modelului de business, de exemplu - cat si experiente offline de mentorat cu antreprenori experimentati care sa iti impartaseasca din experienta lorDeloc intamplator, finantarea este abia la finalul acestui ciclu si nu la inceput, iar instrumentele disponibile in platforma sunt modulul de crowdfunding si competitia Startarium PitchDay Pentru a obtine bani din crowdfunding, este suficient sa creezi o campanie in platforma, in sectiunea dedicata, pe care vei obtine apoi feedback-ul nostru si sprijin pentru promovarea ei.Crowdfundingul este un instrument modern, o alternativa de finantare pentru cei care sunt in stadiul de prototip si au nevoie atat de validare din partea pietei, cat si de finantare pentru a trece la productia la scara larga.Pana acum, au fost derulate 30 de campanii de crowdfunding pe Startarium, iar cele care s-au finantat cu succes au adunat peste 100.000 de euro de la viitorii lor clienti.Cel de-al doilea instrument, Startarium PitchDay, este cea mai mare competitie locala pentru startup-uri, cu premii de 120.000 de euro, dedicata exclusiv proiectelor deja operationale, cu vechime cuprinsa intre 1 si 3 ani de la infiintarea companiei. Daca aplica la aceasta competitie, startup-urile intra intr-un proces riguros de selectie si de invatare, din care doar 50 ajung in semifinala si apoi 10 pe scena marii finale, in fata audientei si a juriului format din specialisti in finante, antreprenoriat, dezvoltarea afacerilor.Realitatea curenta este deja diferita, iar viitorul cu atat mai mult. Analfabetii secolului XXI nu vor fi cei care nu stiu sa scrie si sa citeasca, ci aceia care nu pot invata, dezvata si reinvata.Avertismentul lui Alvin Toeffler ni se aplica noua tuturor ca indivizi si societati care trebuie sa tina pasul, atat personal, cat si profesional, cu o lume in continua si foarte rapida schimbare.In mod particular pentru antreprenori, aceasta educatie nu a fost primita oricum pe bancile scolii, asa ca odata ce se hotarasc sa porneasca pe acest drum profesional, invatarea abia incepe.Cat de importanta este educatia? Noi o consideram foarte importanta, de aceea am si creat o platforma ca Startarium, stiind deja din experienta Impact Hub si ING ca lipsa educatiei financiare si de business este principala bariera care ii opreste pe romani sa inceapa o afacere sau sa atinga succesul intr-un mod sustenabil.Masuram asta si prin intermediul studiului Barometrul Startup-urilor, pe care il desfasuram impreuna cu EY Romania.Auzim foarte des, nu doar in Romania, ci la nivel global, ca micile afaceri sunt motorul economiei.Misiunea Startarium este de a sprijini acest motor sa functioneze sanatos si eficient, iar indicatorii pe care noi ii urmarim nu sunt despre platforma in sine, ci mai ales despre cei care o folosesc - cati antreprenori au trecut la nivelul urmator prin programe de incubare sau au beneficiat gratuit de mentori, pentru cati dintre ei am facilitat finantari, cati sunt mai 'educati' in ceea ce priveste cultura antreprenoriala si deci mai pregatiti de succes sustenabil.Nu e o misiune usoara, dar este una cu sens si miza reala in economie: de a aduce sprijinul pentru antreprenori din zona de declaratii si panouri publicitare, pana la "firul ierbii", in viata reala de zi cu zi a antreprenorilor locali.Nu este insa un proiect pe care ne dorim sa-l "ducem la capat", ci sa-l continuam intr-un orizont larg de timp, specific misiunii educationale, inarmati cu rabdare, know-how si resurse care vin din retelele Impact Hub si ING.Continuam sa fim aici pentru ei: pentru cei care abia se gandesc sa inceapa pe acest drum, cream si in 2019 numeroase materiale educationale si de suport, iar pentru cei care sunt intr-un proces de crestere, revenim cu o noua forma a programului de incubare, cat si a competitiei Startarium PitchDay, cu resurse pentru scalare, financiare, dar nu numai.Ca noutati, vom introduce si noi formate de materiale educationale, precum webinarii si podcasts, iar in offline vom fi mai prezenti si la nivel local, in afara Bucurestiului, in comunitatile de startups si antreprenori care au nevoie de resurse pentru a lansa sau creste un startup de succes.