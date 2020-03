Transport gratuit al stocului in depozite sigure pentru magazinele fizice afectate de masurile impotriva COVID-19

Frisbo ofera in acest sens transport gratuit al marfii magazinelor in depozite sigure, in vederea mutarii cat mai rapide si economice a vanzarilor in online, pentru a asigura continuarea operatiunilor.Totodata, Frisbo, care deserveste deja clienti precum Bitdefender, Meli Melo sau foodpanda, va oferi si consultanta gratuita pentru o tranzitie cat mai urgenta a magazinelor fizice in magazine digitale (constructia magazinului digital, bune practici de vanzari in online, online marketing etc.), pentru ca acestea sa-si poata continua activitatea in urmatoarele saptamani si luni, amortizand impactul crizei de sanatate in desfasurare si crizei economice care va urma."Decizia Ministerului Afacerilor Interne de a suspenda activitatea majoritatii comerciantilor, precum si decizia sanatoasa a cumparatorilor de a limita iesirile din casa, vor provoca o scadere dramatica a traficului in magazine fizice, dar, ca o consecinta, si o crestere masiva a cumparaturilor online.Produse care pana de curand aveau vanzari foarte mici in online (precum sapunul, detergentul, jocurile, produsele de fitness sau cafeaua) pot inregista in prezent cresteri de zeci de ori fata de perioadele anterioare. eMAG a raportat deja cresteri de 10% in primele faze ale restrictiilor.Consideram absolut necesara tranzitia online a magazinelor fizice pentru ca afacerile acestora sa supravietuiasca. De asemenea, magazinele care vand deja online pot beneficia de standarde adaptate dinamic la noile conditii, pe care Frisbo le adopta in timp real, in toate depozitele partenere si in colaborare cu toti curierii cu care lucram", explica Bogdan Colceriu, fondator Frisbo.Cu privire la normele de siguranta oferite de Frisbo, Vlad Tarziu, Warehouse Network Manager, mentioneaza ca "printre masurile de siguranta luate se numara schimburi de personal care nu se suprapun pentru evitarea contaminarii si pentru asigurarea fluxului neintrerupt de comenzi, dezinfectia depozitelor cu substante biocide, limitarea contactului uman cu marfa si coletele prin echipamente de protectie la impachetare si in tranzit, precum si stabilirea de puncte de predare intre operatorii de depozite si curieri.""Continuitatea deservirii clientilor nostri online este acum o prioritate. Cu produsele in doua hale Frisbo distincte, care lucreaza cu cate doua schimburi care nu se intersecteaza, putem asigura aceasta continuitate", afirma Alina Mitrica, e-commerce manager MELI MELO.Potrivit reprezentantilor companiei, viziunea Frisbo este dezvoltarea la nivel european si apoi global a unui nou standard de procesare a comenzilor, cu distributie algoritmica. Astfel, Frisbo contribuie in conditii de maxima siguranta la imbunatatirea pietei de e-commerce prin sustinerea retailerilor si a experientei cumparatorilor, cu impact pozitiv in infrastructura de depozitare si transport.