Conferinta internationala How to Web 2019 il aduce in Romania pe Sean Ellis, omul care transforma startup-urile in giganti

Alaturi de acesta, pe scena How to Web 2019 vor mai urca peste 50 de speakeri de talie internationala, care vor aduce in fata audientei tacticile si metodele de lucru care au dovedit un maxim de impact in cresterea afacerilor din tech.In lumea companiilor digitale care au trecut de la statutul de startup-uri la giganti tech, Sean Ellis este vazut drept unul dintre cei mai importanti experti. Prin sistemul de metode de Growth Hacking, el a contribuit la succesul unor companii ca Dropbox, Eventbrite sau LogMeIn.Totodata, el este fondatorul companiei Qualaroo printre ai carei clienti se numara Uber, Intuit, Starbucks si chiar Amazon.Sean Ellis va sustine o prezentare la How to Web 2019, dar si un workshop intensiv de o zi pentru toti cei care vor sa descifreze o parte din secretele succesului si scalabilitatii unei afaceri de la nivel de startup la statut de jucator national si international.Alaturi de Sean Ellis, How to Web 2019 va fi, pentru doua zile, punctul zero pentru oricine lucreaza in dezvoltarea sau optimizarea produselor tech, pentru cei care lucreaza in zona de growth, pentru antreprenori, investitori sau freelanceri din Romania care vor sa aiba acces la mecanismele care au dovedit ca pot transforma cu succes startup-urile in afaceri sustenabile si puternice.Pentru stadiul Very Early Bird, How to Web 2019 are o oferta speciala: pana pe 29 august, inclusiv, biletele sunt cu 40% mai ieftine. Pachetele pot fi accesate prin platforma howtoweb.co Ideea de Growth Hacking despre care va vorbi Sean Ellis la conferinta How to Web presupune accelerarea unei afaceri sustenabile prin experimentare rapida in dezvoltare de produs, marketing si experienta de utilizare.Reteta a fost folosita cu succes de startup-uri, dar si de companii medii spre mijlocii care au vrut sa treaca la urmatorul nivel al dezvoltarii. Metodele de Growth Hacking pot asigura o crestere sustenabila si o scalabilitate sanatoasa, ceea ce poate duce, intr-un timp scurt, la extinderea afacerilor in mai multe orase si tari.Prezentarea si workshop-ul sustinute de Sean Ellis vor fi parte din programul How to Web 2019. Aceasta a devenit, de la an la an, un eveniment de referinta in tehnologie si inovatie. A pornit ca o conferinta dedicata startup-urilor si ideilor antreprenorilor la inceput de drum, dar acum s-a dezvoltat intr-un eveniment care aduna in doua zile unii dintre cei mai reputati speakeri si unele dintre cele mai de succes povesti despre inovatie, tehnologie si dezvoltare de business.How to Web va gazdui, intre 30 si 31 octombrie 2019, specialisti care vor dezbate despre tactici si mentalitati care duc la revolutii digitale. Participantii au astfel acces direct la experti internationali si locali, precum si la exemple de succes din noul val de startup-uri din Romania si Europa Centrala si de Est.Organizatorii How to Web 2019 estimeaza ca vor fi peste 1.500 de participanti in cele doua zile ale conferintei. Tema de anul acesta este Better Products + Faster Growth. La aceasta editie sunt partenere si branduri puternice ca Dropbox, Shopify, Booking.com, Seedcamp, Google, GrowthHackers, TypingDNA, Revolut, Omniconvert si nu numai.Printre speakerii pe care cei prezenti ii pot urmari si de la care pot afla detalii cruciale despre inovatie si dezvoltare a produselor se numara: Bob Moesta, expert in crearea, dezvoltarea si lansarea de produse si servicii si co-autor al teoriei Jobs To Be Done, April Dunford, experta in Product Positioning, cu peste 16 produse lansate la activ si autoarea cartii "Obviously Awesome", si Sean Sheppard, Founding Partner la GrowthX si specializat in Product / Market Fit. Vor mai urca pe scena How to Web 2019 Carlos Espinal, SeedCamp, seed investor la peste 300 de early-stage startups, investitor in patru unicorni ai Europei si autor, Michael Perry, fondator la Kit, cumparat intre timp de Shopify si actualmente director de produs si product expert la Shopify, si Irina Scarlat, Head of Growth CEE la Revolut.Biletele pentru eveniment pot fi cumparate cu reducere de 40% pe 29 august prin intermediul paginii dedicate de pe site-ul How to Web 2019.How to Web este una dintre cele mai importante conferinte anuale de tehnologie si inovatie din Europa, ce reuneste antreprenori in tehnologie, dezvoltatori de produs, developeri, specialisti in marketing online, inovatori si investitori, care sunt in cautare de inspiratie si know-how despre cum sa dezvolte produse si afaceri digitale.Conferinta How to Web a fost lansata in 2010. A pornit ca o conferinta dedicata startup-urilor si a ajuns unul din cele mai mari si importante forumuri de invatare din Europa Centrala si de Est. De la an la an a contribuit la adoptarea mentalitatii de startup in Romania si in aceasta parte a Europei.In cadrul conferintei, inovatiile si tacticile din zona de startups sunt puse la indemana tuturor participantilor pentru a le putea adapta si insusi pentru cresterea propriilor proiecte si afaceri.