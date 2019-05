Un start-up romanesc a atras intr-un singur an finantari de 2 milioane de euro

Compania evaluata anul trecut la 2,1 milioane de euro, a ajuns sa valoreze in prezent 6 milioane de euro

Dublare a comenzilor procesate la fiecare 6 luni

Asadar, finantarile totale atrase de companie in doar un singur an se ridica la aproape 2 milioane de euro. Aceasta noua investitie romaneasca le ofera fondatorilor curajul de a se extinde pe pietele din Europa. Platforma Postis pune la dispozitia companiilor partenere din domeniul retail optiuni diversificate, personalizate si flexibile menite sa structureze si sa simplifice intregul lant de vanzare-cumparare-livrare.Companiile partenere se bucura de usurinta cu care pot integra noi optiuni de livrare, de optimizare a timpilor de livrare si de reducere a costurilor cu transportul, toate aceste imbunatatiri aducand marirea marjei de profit si imbunatatirea experientei si satisfactiei clientului final."Prin aceasta investitie, Postis devine una dintre companiile romanesti cu cea mai rapida rata de capitalizare. Compania si-a inceput activitatea cu o investitie de 100.000 de euro, reprezentand fonduri proprii, apoi la inceputul anului 2018 am luat prima finantare de jumatate de milion de euro, iar anul acesta am reusit sa atragem o noua finantare de 1.4 milioane de euro. Investitia va fi folosita pentru atingerea a doua obiective strategice: sustinerea cresterii accelerate a companiei si dezvoltarea produsului in vederea extinderii pe alte piete din Europa", a declaratIncrederea investitorilor in start-up-ul romanesc este data de faptul ca inca de la lansarea platformei pe piata aceasta a inregistrat o crestere accelerata, caracterizata prin dublarea numarului de comenzi procesate la fiecare 6 luni, ajungand in prezent la peste 1,7 milioane de comenzi.Postis a incheiat parteneriate cu marii jucatori de pe piata precum Flanco, Ikea, Elefant, Frisbo precum si cu alte companii de transport, curierat, logistica ori retail.Postis este o companie fondata cu capital 100% romanesc, in anul 2016. Postis se implica in permanenta in dezvoltarea si imbunatatirea solutiei, implementand strategii noi de relationare si deservire a clientului, investind resurse pentru adoptarea comertului de tip "omni-channel" si analizand potentialul pietei si nevoile partenerilor pentru a promova solutii de distributie ce acopera simultan nevoile de cumparare online sau in-store.