TAROM lanseaza bilete de la 149 de euro catre Erevan, Tbilisi, Odessa, Paris si Cairo

Potrivit unui comunicat al companiei, transmis miercuri AGERPRES, pretul unui bilet dus-intors, cu toate taxele si serviciile incluse, spre Erevan, Tbilisi sau Odessa porneste de la 119 euro. In acest tarif sunt incluse: bagaje (atat de cala, cat si de mana), catering on-board si formalitati de check-in.De asemenea, pentru o calatorie dus-intors la Paris sau Cairo, un bilet de avion costa de la 149 de euro in aceleasi conditii full-service.Ofertele TAROM sunt valabile pentru calatoriile efectuate in perioada 3 aprilie - 30 septembrie 2019.TAROM este singura companie din Romania care opereaza regulat din Bucuresti catre Erevan, Tbilisi, Odessa sau Cairo.