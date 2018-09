O cursa TAROM a decolat cu cinci ore intarziere

"Cursa RO 403 Otopeni Roma a decolat la ora 15:33 cu o intarziere de 4 ore si 55 minute. In urma unor verificari tehnice suplimentare s-a luat decizia schimbarii aeronavei, fapt care a cauzat intarzierea. Zborul decurge in conditii de deplina siguranta si securitate pentru pasageri si echipaj. Subliniem faptul ca pasagerii nostri au fost anuntati de intarziere, inca de la indeplinirea formalitatilor de check-in. Mai mult decat atat, reprezentantii TAROM au protejat pasagerii la sol si le-au oferit asistenta, constand in doua mese, apa, sucuri si desert. Ne cerem scuze, inclusiv pe aceasta cale, tuturor pasagerilor care au avut de suferit din cauza intarzierii neplanificate la zborurile TAROM de astazi (miercuri, n.r.) ", precizeaza sursa citata.Compania TAROM a implinit, marti, 64 de ani de la infiintare.Peste 100 de milioane de pasageri au calatorit cu operatorul aerian national TAROM in cei 64 de ani de existenta a companiei, iar printre personalitatile marcante care au sosit in Romania la bordul unei aeronave TAROM s-a aflat Papa Ioan Paul al II-lea, in 1999.