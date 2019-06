Razvan Cuc: Tarom va schimba toata flota veche ATR

"Ieri, la nivelul Ministerului (Transporturilor, n.red.) actionarul majoritar (al Tarom, n.red.) a luat decizia mandatarii conducerii Tarom sa semneze un memorandum privind achizitionarea unui numar de 9 aeronave noi in sistem de buy-back. Astfel, se vor inlocui avioanele ATR 42-500 care au un numar de 48 de locuri cu avioane noi, de tipul ATR-72, care vor avea un numar de 72 de locuri. Practic vom inlocui avioane care au o vechime de 20-22 de ani cu avioane noi", a afirmat ministrul Transporturilor.Acesta a explicat ca in prezent Tarom detine, pe langa cele 7 aeronave ATR-42, si 2 aeronave ATR-72, iar toate vor fi inlocuite."Cele doua aeronave ATR-72 erau tinute mai mult la sol. Toata flota se schimba, deci toate cele noua avioane. Livrarea lor va incepe cu data de 1 octombrie. Vor fi aduse gradual, (unul, n.red.) pe 1 octombrie, pe 1 noiembrie, doua in decembrie, unul in februarie, doua in martie si doua pana la sfarsitul anului 2020", a precizat Razvan Cuc.Ministrul Transporturilor a sustinut ca aeronavele noi ATR sunt cele mai ecologice de pe piata."Sunt avioane cu cele mai moderne echipamente de navigatie, care raspund cerintelor de echipare ce vor deveni obligatorii din iunie 2020. Este primul avion european capabil de aterizare cu mijloace de bord independente si de mare precizie in conditii de vizibilitate redusa. Cabina de pasageri este modernizata, scaune moderne, nivel de zgomot redus, este cel mai ecologic din punct de vedere al noxelor emise. Capacitatea de depozitare a bagajelor de mana este mult marita fata de capacitatea actuala a ATR", a enumerat Razvan Cuc.El a sustinut ca noile aeronave nu vor necesita personal suplimentar sau calificare suplimentara."Fiind vorba de acelasi tip de aeronava, nu va fi nevoie de personal suplimentar sau de calificare suplimentara pentru acest tip de aeronava. Un lucru foarte important este urmatorul fapt: aceste avioane ATR care sunt acum in flota Tarom sunt avioane care ar fi necesitat reparatii capitale pentru a putea zbura in continuare. Aducand noile avioane, care au garantie de pana la 5 ani, nu vor fi necesare costuri suplimentare, fiind avioane noi. Primul ATR-42 a intrat in flota Tarom in 1997, deci vorbim de aeronave cu o vechime mai mare de 20-22 de ani", a adaugat ministrul Transporturilor.