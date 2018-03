TAROM incepe sa emita pe loc facturile clientilor. Pana acum dura si 90 de zile!

"Clientii TAROM au sesizat in repetate randuri ca emiterea unei facturi, prin procedurile vechi practicate de companie, putea dura chiar si 90 de zile. Prin implementarea Serviciului de Autofacturare, disponibil online pentru toti clientii, factura este emisa instant, fara timp de asteptare pentru clienti", spun reprezentantii companiei nationale de transport aerian, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES.Conform sursei citate, strategia de redresare a TAROM implica retehnologizarea si informatizarea sistemului de relationare cu clientii."Autofacturarea este doar un exemplu care vine sa completeze un set de solutii IT&C, cu obiectivul final de a dezvolta o relatie prietenoasa cu clientii nostri. O atitudine deschisa si corecta a companiei se va concretiza in consolidarea capitalului financiar si de incredere al TAROM", se mai arata in comunicat.Factura este transmisa automat pe e-mail, dupa completarea datelor necesare achizitionarii biletelor.