TAROM: Activitatea companiei nu este periclitata din cauza descinderilor DIICOT

"Activitatea TAROM nu este periclitata sub niciun aspect, Directia Tehnica a Companiei TAROM isi desfasoara in continuare activitatea, iar operarea curselor aeriene se desfasoara in conditii normale. Compania TAROM acorda intreg sprijinul organelor de ancheta si va raspunde cu celeritate tuturor solicitarilor venite din partea anchetatorilor. Fiind vorba despre o ancheta in curs, acestea sunt toate informatiile pe care Compania TAROM le poate pune la dispozitia opiniei publice in acest moment", mentioneaza TAROM.Procurorii DIICOT ridica documente, marti dimineata, de la operatorul aerian national intr-un dosar de delapidare, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.Potrivit surselor citate, descinderile au loc la Directia tehnica, cea care asigura servicii de intretinere pentru flota de avioane a companiei TAROM.