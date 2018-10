TAROM anunta curse Bucuresti-Targu Mures, din 22 noiembrie

"Dezvoltarea Companiei nationale TAROM este direct proportionala cu extinderea portofoliului de rute. Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, gasim un prilej in plus de a uni regiunile istorice ale Romaniei, oferindu-le tuturor romanilor oportunitatea de a calatori, rapid si sigur, cu aeronavele TAROM. Targu Mures este a doua destinatie din Transilvania deschisa de TAROM, dupa inaugurarea rutei Bucuresti - Sibiu in 2018", se mentioneaza in comunicatul remis, marti, AGERPRES.Cursele vor fi operate in perioada 22 noiembrie - 23 decembrie 2018, respectiv 6 ianuarie - 28 martie 2019, dupa urmatorul orar: pentru zilele de Joi/Vineri si Duminica/Luni - plecare Otopeni 21:20 - sosire Targu Mures 22:30 (ora locala) si plecare Targu Mures 05:40 - sosire Otopeni 06:50 (ora locala)."Din punctul nostru de vedere, parteneriatul cu TAROM oferta o noua oportunitate de a aduce oamenii alaturi de cei dragi, indiferent daca sunt in tara sau strainatate. Avem convingerea ca pasagerii nostri vor fi multumiti de un alt nivel al serviciilor si vor avea o poarta larg deschisa catre lume", a declarat Peti Andras, directorul Aeroportului International Targu Mures.La randul sau, directorul companiei, Werner Wolff, a subliniat ca TAROM deruleaza o investitie de incredere in Targu Mures, precizand, totodata, ca in acest an a deschis 14 rute noi."TAROM se dezvolta intr-un ritm constant si sustenabil. Dovada stau cele 14 rute noi deschise in acest an. Compania nationala isi continua misiunea inceputa in Centenarul Romaniei, de a uni romanii de pretutindeni. Derulam o investitie de incredere in Targu Mures", a spus Werner Wolff.TAROM - compania nationala de transporturi aeriene a Romaniei - a fost infiintata in 1954 si isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Din 25 iunie 2010 este membra a Aliantei SkyTeam.Compania nationala opereaza peste 50 de destinatii proprii si destinatii deservite de partenerii code share.TAROM detine una dintre cele mai tinere flote din Europa, alcatuita din 23 de aeronave, si este membru al Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993.