TAROM prelungeste perioada in care se pot cumpara bilete cu preturi incepand cu 139 de euro

Biletele de avion la pretul de 139 euro, cu toate taxele incluse, sunt valabile pe zborurile intre Bucuresti si Belgrad, Stockholm, Barcelona, Londra, Praga, respectiv Iasi-Luton.Perioada de calatorie pentru aceasta campanie, pe cursele operate de TAROM, este valabila pentru deplasarile in perioada 15 septembrie - 30 noiembrie 2018 (data ultimului retur).Toti pasagerii beneficiaza gratuit de transport al bagajului de cala si catering la bord.Recent, TAROM a semnat contractul pentru achizitia a cinci dintre cele mai performante aeronave Boeing, semnarea comenzii ferme avand loc la Targul aviatic Farnborough International Airshow, evenimentul aerospatial al anului din Europa.TAROM si Boeing au semnat pe 16 iulie contractul pentru preluarea a cinci aeronave 737 MAX 8. Modelul este unul dintre cel mai bine vandute ale producatorului Boeing, cele cinci aeronave 737 MAX 8 care vor intra in flota TAROM, fiind construite special pentru acest contract.Aeronavele 737 MAX 8 incorporeaza cea mai avansata tehnologie Boeing si cele mai noi motoare CFM International LEAP-1B. De asemenea, acestea sunt dotate cu Boeing Sky Interior, care ofera compartimente mai mari si alte facilitati pentru a spori confortul pasagerilor.TAROM - Compania Nationala de Transporturi Aeriene a Romaniei - a fost infiintata in 1954, isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor si este membra a Aliantei SkyTeam din 25 iunie 2010. Compania nationala opereaza peste 50 de destinatii proprii si destinatii deservite de partenerii code share.Transportatorul Romaniei detine una dintre cele mai tinere flote din Europa, alcatuita din 25 de aeronave, si este membru al Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993.