"Trei luni consecutive pe plus la TAROM. Suntem pe drumul cel bun. Suntem constienti de rezultatele pozitive obtinute de TAROM. Am reusit sa reducem la jumatate ce s-a pierdut in 2017, asta in conditiile in care pretul combustibilului a crescut exponential. TAROM a demonstrat in acest an ca este o companie puternica si credibila in piata", a subliniat directorul general TAROM, Werner Wolff.Conform documentului, TAROM raporteaza cele mai bune rezultate financiare din ultimii 4 ani. Cresterea veniturilor cu 25% fata de aceeasi perioada a anului trecut ofera increderea ca strategia companiei si masurile din ultima perioada produc efecte pozitive.Pe de alta parte, cheltuielile companiei au crescut fata de anul trecut cu aproximativ 15% iar scumpirea combustibilului de aviatie are cea mai mare pondere pe acest segment. Fata de anul trecut, TAROM a platit mai mult cu 49,7 milioane de lei pentru combustibil in conditiile in care pretul kerosenului a crescut cu 30%, pe piata europeana, fata de 2017."La aproape 64 de ani de existenta, compania TAROM transmite, din nou, un mesaj de incredere in piata. Retehnologizarea companiei, prezenta din ce in ce mai activa pe piata, reinnoirea flotei si deschiderea de noi rute sunt masuri concrete care revitalizeaza TAROM", se mai spune in comunicat.