TAROM scoate la vanzare bilete cu preturi de la 119 euro

Biletele de avion la pretul de 119 euro, cu toate taxele incluse, sunt valabile pe zborurile intre Bucuresti - Budapesta, Chisinau, Larnaca, Frankfurt, Hamburg, Munchen, Viena, respectiv Sibiu-Munchen.Perioada de calatorie pentru aceasta campanie, pe cursele operate de TAROM, este valabila pentru deplasarile in perioada 15 septembrie - 30 noiembrie 2018 (data ultimului retur).Toti pasagerii beneficiaza gratuit de transport al bagajului de cala si catering la bord.TAROM opereaza in prezent pe zborurile externe si interne cu o flota compusa din 25 aeronave, dintre care doua aeronave sunt model Boeing 737-800 Next Generation, recent achizitionate.TAROM - Compania Nationala de Transporturi Aeriene a Romaniei a fost infiintata in 1954 si a crescut in acelasi timp cu aviatia romaneasca. TAROM isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor si este membra a Aliantei SkyTeam din 25 iunie 2010. Compania nationala opereaza peste 50 de destinatii proprii si destinatii deservite de partenerii code share.