TAROM scoate la vanzare bilete de avion cu 99 euro, dus-intors

Oferta este valabila pentru calatoriile pe cursele operate de TAROM in perioada 14 februarie - 1 aprilie, respectiv 16 aprilie - 15 iunie 2018 (data ultimului retur). Aceasta este supusa unor termene si conditii speciale, iar locurile la aceste tarife sunt limitate."Toti pasagerii nostri beneficiaza gratuit de transport al bagajului de cala, catering la bord, respectiv check-in. Biletele sunt disponibile pentru vanzare atat pe site-ul www.tarom.ro, cat si prin agentiile proprii si cele autorizate din tara si de peste hotare", se precizeaza in comunicatul citat.Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM a fost infiintata in 1954 si isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Din iunie 2010 este membra a Aliantei SkyTeam, din 1993 membra a Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA) iar din 2000 este membra a Asociatiei Companiilor Aeriene Europene (AEA).