Teodorovici: Impozitul forfetar ar putea fi mai indicat atat pentru mediul de afaceri cat si pentru ANAF

"In Romania astazi sunt aproximativ 1,2 milioane de contribuabili. Cam 45.000 aduc ca venituri 98%. Acesta inseamna o mare parte din ceea ce inseamna ANAF, resurse financiare, umane, sunt ca sa zic asa alocate fara un temei logic. Pe de alta parte, companiile sunt sufocate de foarte multe verificari pe care ANAF le desfasoara.Si atunci spun asa: daca un milion o suta si ceva de firme aduc undeva la 2% atunci poate o abordare de acest tip, forfetar (impozit forfetar n.r.), ar fi mai indicata pentru ambele parti.Si pentru mediul de afaceri si pentru ANAF. Poate o suma fixa stabilita anual de catre stat, in mod transparent, tinand cont de cifra de afaceri a acelei companii, si atunci ANAF nu face niciun fel de verificare pe acel contribuabil", a spus Eugen Teodorovici.Ministrul Finantelor a declarat ca se doreste o crestere a fiscalizarii. In cazul aplicarii impozitului forfetar, cei 45.000 de contribuabili vor primi o atentie acordata in mod corect modului in care se va face controlul asupra lor, iar procesele verbale pe care ANAF le va intocmi vor fi prezentate public, dar fara date de identificare, pentru ca restul companiilor sa stie exact in fiecare speta cum sa actioneze in timpul pe care il au la dispozitie pana la control.Tema impozitului forfetar va intra in dezbatere publica si va fi discutata cu mediul de afaceri, iar pe pagina de internet a Ministerului va fi publicat un document in acest sens.Eugen Teodorovici a mai spus ca nu se pune problema revenirii la impozitul progresiv.