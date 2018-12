Studiu EY: 60% dintre contribuabili considera ca un control ANAF le va impune sume suplimentare de plata

In acelasi timp, 51% dintre respondenti se asteapta la o inspectie fiscala in urmatoarea perioada din partea ANAF.Rezultatele sondajului derulat recent in randul a 80 de companii din Romania releva o imagine deloc surprinzatoare a realitatii fiscale. Povara administrarii fiscale este principala ingrijorare a acestora.Astfel, 65% dintre directorii financiari ai companiilor din Romania declara ca petrec mai mult de doua zile in fiecare luna pentru a pregati declaratii fiscale pentru ANAF. Desi utilizeaza un software pentru pregatirea automatizata a acestor declaratii, 77% dintre directorii financiari spun ca pregatirea declaratiilor de TVA le ocupa cel mai mult timp.Avand in vedere aceste aspecte contradictorii, putem identifica doua posibile explicatii:1. fie solutiile IT utilizate nu sunt eficiente sau adaptate suficient2. fie modificarile fiscale sunt atat de dese, incat solutiile IT nu ajung sa tina pasul.Una dintre cauzele posibile ale acestei stari de fapt ar putea fi schimbarile dese ale regulilor fiscale si complicarea mecanismelor de raportare. O asemenea volatilitate nu face decat sa consume resursele companiilor in vederea conformarii cu regulile fiscale si sa faca mai complicata administrarea fiscala din partea ANAF.In ultimii 10 ani, Romania a redus durata de completare si platire a taxelor cu aproximativ 40 de ore/an, ajungand ca, in anul 2017, sa ocupe locul 21 in clasamentul european, cu 163 de ore pe an, aproximativ 2 zile lucratoare/luna. In comparatie cu media europeana, Romania pregateste si plateste taxele intr-un interval de timp mai mare, cu 14 ore/an mai mult timp petrecut in derularea acestor actiuni.Estonia este tara cu cea mai redusa durata de timp petrecut cu pregatirea si plata taxelor, cu 50 de ore pe an sau o jumatate de zi lucratoare pe luna. Aceasta este urmata in top de San Marino (52 de ore) si Luxembourg (55 ore) . La polul opus, cu cele mai multe ore inregistrate pe an pentru pregatirea si plata taxelor se afla bulgarii cu 453 de ore/an adica 56 de zile, dar si Bosnia si Hertegovina (411 ore/an) . (Sursa: Banca Mondiala)"Este surprinzator ca, desi vedem in jurul nostru un avans urias al tehnologiilor de orice fel, simpla raportare fiscala in Romania inca da batai de cap directorilor financiari. Daca ne uitam la alte state membre UE, precum Ungaria, Polonia, Spania, observam ca este posibila implementarea unor modalitati electronice de raportare fiscala extrem de eficiente. Speram ca aceste solutii sa fie adoptate si de ANAF. Acest lucru ar face viata mai usoara nu doar companiilor, ci ar ajuta si la identificarea mult mai facila a celor care eludeaza legea", a declarat Adrian Teampau, Partener Asociat, Diviza de Impozite Indirecte, EY Romania.Cat priveste interactiunea cu ANAF, desi majoritatea directorilor financiari (59%) declara ca se asteapta la taxe si impozite suplimentare de plata in urma controalelor fiscale, 55% dintre acestia nu stiu daca vor contesta impozitele si taxele suplimentare impuse de ANAF. Doar 42,5% au declarat ca ar depune contestatie intr-o asemenea situatie.In relatia cu ANAF, o majoritate covarsitoare a directorilor financiari din Romania (95%) sunt de acord ca derularea unor controale prin metode electronice ar fi mai eficienta si, probabil, mai putin intruziva in activitatea companiilor. Nu de putine ori, contribuabilii au denuntat faptul ca multe dintre inspectiile fiscale derulate s-au intins pe perioade destul de mari de timp, unele dintre acestea depasind chiar termenul legal."Aceasta situatie reflecta in mod fidel abordarea organelor fiscale in cadrul inspectiilor fiscale, in practica fiind din ce in ce mai rare cazurile in care inspectiile se incheie fara impunerea de obligatii suplimentare de plata. Industrii care pana acum cativa ani se confruntau cu sume simbolice la sfarsitul unei inspectii fiscale trebuie sa faca fata unor ajustari ale bazei de impozitare de ordinul sutelor de milioane de euro. Chiar si societatile aflate in top 10 al celor mai mari platitori de taxe si impozite, care nu se mai confruntasera cu inspectii fiscale pe perioade mari de timp, unele chiar si de zece ani, au fost controlate in ultima perioada. In consecinta, plata de sume consistente cu titlu de impozite nu te scapa de inspectia fiscala. A crescut frecventa cu care organele fiscale recalifica forma unei tranzactii sau considera ca o anumita activitate nu are scop economic in baza art. 11 din Codul fiscal. Recomandam clientilor sa atace actele de impunere, cu atat mai mult cu cat instantele de judecata au acumulat o practica bogata in materie fiscala in ultimii ani si pot discerne, de cele mai multe ori, intre o impunere valabila si un abuz de interpretare", spune Emanuel Bancila, coordonatorul practicii de litigii si controverse fiscale din cadrul Radu si Asociatii SPRL.EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 260.000 de angajati in peste 700 de birouri din 150 de tari si venituri de aproximativ 34,8 miliarde de USD in anul fiscal incheiat la 30 iunie 2018.In Romania, EY este liderul de pe piata serviciilor profesionale inca de la infiintare, in anul 1992. Cei 800 de angajati din Romania si Republica Moldova furnizeaza servicii integrate de audit, asistenta fiscala, asistenta in tranzactii si servicii de asistenta in afaceri catre companii multinationale si locale.