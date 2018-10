Germania propune un nivel minim al impozitului pe profit la nivel global

Ziarul sustine ca Scholz ar fi solicitat OECD sa ia in considerare propunerea, in conditiile in care statele isi pot alinia reglementarile fiscale principiilor Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, transmite Reuters.O astfel de miscare ar reprezenta o extindere a programului BEPS, un set de politici ale OECD impotriva erodarii bazei de impozitare si transfer al profiturilor.Propunerea oficialului german este sprijinita de Franta. Propunerea ministrului german de Finante a fost bine primita dar discutiile sunt in stadiu preliminar, anunta Handelsblatt."In contextul discutiilor pe tema BEPS, Franta si Germania au propus discutarea unui nivel minim al impozitul pe profit care va fi folosit de toate statele membre OECD, a afirmat Pascal Saint-Amans de la OECD pentru publicatia germanaSi Guvernul olandez a propus reducerea impozitului pe profit in doua transe, de la 25% in prezent la 20,5% pana in 2021. Noul impozit pe profit va plasa Olanda usor sub media statelor din UE, de aproximativ 22%, in 2017.Conform datelor Deloitte Romania, statele membre UE cu cele mai mici cote de impozit pe profit sunt: Ungaria (9%), Bulgaria (10%), Irlanda (12,5%), Cipru (12,5%), Lituania (15%), Polonia (15%, dar numai pentru micile afaceri) si Romania (16%).Infiintata in anul 1961, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica joaca un rol de consiliere pentru guvernele tarilor puternic dezvoltate, in materie de politica economica, sociala si de guvernare. Cele 35 de state membre OECD detin impreuna aproximativ 60% din economia mondiala, 70% din comertul mondial si 20% din populatia lumii.