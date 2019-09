Studiu: Care este situatia impozitarii veniturilor din salarii la nivel mondial si unde se afla Romania

Persoanele care castiga 1,5 milioane de dolari pe an in G7 platesc in medie impozite in valoare de 719.751 de dolari (47,9% cota efectiva de impozitare) spre deosebire de 446.883 de dolari (29,8% cota efectiva de impozitare) in tarile BRIC.UHY afirma ca tarile G7 risca sa piarda din veniturile fiscale mari daca regimurile lor fiscale devin necompetitive pentru persoanele foarte bogate si acestea incep sa isi mute afacerile in jurisdictii cu impozite mai mici, ceea ce va afecta negativ locurile de munca si cresterea economica.Toate tarile G7, inclusiv Franta, Canada si SUA si UK, au luat recent masuri pentru reducerea sau renuntarea la variatiile cotelor de impozitare ridicate impuse dupa criza financiara. In 2014, de exemplu, cota Frantei de 45,8% (pe un venit de 1,5m de dolari) a fost semnificativ mai mare decat cota actuala de 40,0%. In 2014, guvernul francez a decis, de asemenea, sa elimine cota marginala de 75% a tarii pentru veniturile care depaseau 1 milion de euro.Noul Prim Ministru britanic, Boris Johnson, a declarat in timpul campaniei sale pentru conducerea partidului conservator, ca va reduce taxele pentru persoanele cu venituri mari la pragul de 40% pentru impozitul pe venit de la 50.000 GBP la 80.000 GBP.In afara de tarile G7 si BRIC, alte economii in dezvoltare continua sa ofere cateva dintre cele mai generoase regimuri fiscale persoanelor cu venituri mari**. In Nigeria si Pakistan, de exemplu, cei care castiga 1,5 milioane de dolari pe an platesc un impozit pe venit de doar 19% si, respectiv, 25%.Danemarca impoziteaza persoanele care castiga 1,5 milioane de dolari pe an cu peste jumatate din venituri - 53,2% in total - clasandu-se pe prima pozitie intre cele 30 de tari cercetate, urmata de Japonia, Olanda, Canada si Irlanda.Taxele ridicate in Danemarca sunt utilizate pentru sistemul de protectie sociala, invatamantul superior si serviciile medicale fiind gratuite pentru toti cetatenii acestei tari.De asemenea, modelul danez de protectie sociala le asigura familiilor de tineri perioade mari de concediu parental (pana la 52 de saptamani) si structuri de ingrijire a copiilor la costuri mici.UHY spune ca un alt motiv pentru care sarcina fiscala asupra angajatilor in Danemarca este mare este faptul ca majoritatea contributiilor la asigurarile sociale cad in sarcina angajatului mai degraba decat a angajatorului. In alte state, precum Suedia si Franta, costurile cu asigurarile sociale sunt transferate intr-o mai mare masura catre angajator.Pentru contribuabilii cu venituri mai mici, care castiga 25.000 de dolari pe an, nu exista aproape nicio diferenta in ceea ce priveste valoarea impozitului platit in tarile G7 si BRIC. Un contribuabil care castiga 25.000 de dolari intr-un stat G7 plateste impozit pe venit de 16,5%, in comparatie cu 16,4% in cazul angajatului dintr-o economie BRIC.Economiile in dezvoltare au un nivel de impozitare mediu de 23,5% pentru un venit anual de 25.000 de dolari, mult mai mult decat media de 16,5% pentru G7 sau 19,2% in Europa. Acest lucru reflecta costul mediu de viata mai mic in economiile BRIC fata de G7.Exista semne, insa, ca anumite economii in dezvoltare se indreapta catre niveluri de impozitare mai mici pentru veniturile mai mici, pe masura ce se dezvolta. In China, de exemplu, cota efectiva pentru persoanele care castiga 25.000 de dolari pe an a fost redusa substantial in ultimii cinci ani - cand UHY a cercetat impozitarea pe venit ultima data, cota fiscala pentru o persoana care castiga 25.000 de dolari se situa la 10,8% in comparatie cu doar 5,1% cat este in prezent.Rick David, Chairman of UHY International, afirma: "Impozitele platite de persoanele cu cele mai mari venituri din economiile G7 au scazut usor ca urmare a modificarilor impuse dupa criza financiara.""Multe guverne din Vestul Europei sunt inca ingrijorate ca jurisdictiile lor pot deveni necompetitive date fiind cotele fiscale mici in alte jurisdictii in dezvoltare, astfel incat mai multe tari au luat acum masuri pentru reducerea cotelor fiscale mari.""Cu toate acestea, pe masura ce tarile in dezvoltare se maturizeaza si se mareste clasa de mijloc, guvernele pot decide sa ridice cotele marginale aplicate persoanelor cu venituri mai mari astfel incat sa poata satisface cererea mai mare de servicii publice. Acest lucru incepe sa se intample in tarile asiatice, precum India si China, care taxeaza tot mai mult veniturile mai mari si tot mai putin veniturile mai mici.""In timp, pe masura ce populatia din tarile in dezvoltare devine mai instarita, aceasta diferenta intre regimurile fiscale din economiile G7 si BRIC s-ar putea reduce.""In lume sunt putine tari cu cote unice la impozitarea veniturilor din salarii, o parte dintre acestea fiind in Europa de Est, iar Romania una dintre ele. Cu o cota de impozit pe venit de 10%, o contributie de 25% la securitatea sociala si 10% la contributia la sanatate, rata de impozitare a salariilor inregistreaza o cota efectiva ridicata, respectiv 41,5%.Acest lucru plaseaza Romania in mijlocul tabelului, locul 15 din 30 de tari studiate pentru un venit anual de 1,5 milioane USD, inaintea mediilor economiilor emergente de 31,7%, dar sub media europeana de 44,2%.Pentru un venit anual mediu global de 250.000 USD, Romania se situeaza pe locul 8 din cele 30 de tari studiate, din nou cu mult peste media pietei emergente de 28% si mai mare chair decat media europeana de 40,4%.In schimb, pentru un venit anual de 25.000 USD, rata de impozitare de 41,5% a Romaniei este mult mai mare, ocupand locul 2 din cele 30 de tari studiate la nivel mondial, depasind cu mult rata de impozitare de 23,9% din economiile emergente si mai mult decat dublu Media europeana de 19,2%.