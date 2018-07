ANAF: Declaratia Unica trebuie depusa pana pe 16 iulie 2018

Conform Fiscului, declaratia se depune de catre persoanele care au obligatia declararii veniturilor realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2017, declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2018 si de catre persoanele care au obligatia declararii venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate pentru anul 2018, se arata in comunicatul de presa transmis AGERPRES.Persoanele care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri pot declara online, prin intermediul formularului electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual (SPV).Pentru depunerea declaratiei online, pana la 16 iulie 2018 inclusiv, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit platit integral pana la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul in curs. Valoarea reducerii diminueaza impozitul pe venitul net anual platit si se aplica corespunzator si pentru contributiile sociale datorate, potrivit legii.Formularul calculeaza automat cuantumul impozitelor si contributiilor datorate de persoanele fizice la bugetul de stat si poate fi accesat pe portalul ANAF in sectiunea 'Spatiul Privat Virtual' ( pfinternet.anaf.ro ), rubrica Descarcare declaratii.Serviciul electronic Spatiul Privat Virtual este furnizat gratuit de Ministerul Finantelor Publice, iar inregistrarea este posibila fara a fi necesara deplasarea la ghiseele ANAF.Totodata, Declaratia Unica se poate depune si in format hartie la registratura administratiilor fiscale ale ANAF, sau prin posta, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.Nedepunerea la termenul prevazut de lege a declaratiei unice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.Principalele categorii de venituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, piscicultura si/sau silvicultura, transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, jocuri de noroc realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker si activitatile artistice si sportive, in calitate de artisti de spectacol sau ca sportivi.Contributia de asigurari sociale pentru anul curent se stabileste prin depunerea Declaratiei unice privind de catre persoana fizica, prin aplicarea cotei de contributie de asigurari sociale la venitul ales, cel putin egal cu 12 salarii de baza brute pe tara.Persoana fizica face evaluarea pentru incadrarea in categoria platitorilor de contributie de asigurari sociale, in functie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul precedent)."Daca estimeaza pentru anul curent ca realizeaza venituri cumulate din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala, din una sau mai multe surse de venit, cel putin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe tara (plafonul de 22.800 lei in anul 2018), persoanele fizice datoreaza CAS pentru anul in curs", se arata in nota de fundamentare care insoteste proiectul de ordonanta.Daca estimeaza pentru anul curent ca realizeaza venituri cumulate din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala sub plafonul de 22.800 lei, persoana fizica nu datoreaza CAS pentru anul in curs insa poate opta pentru plata contributiei de pensii in aceleasi conditii cu persoanele fizice care realizeaza venituri peste plafonul de 12 salarii de baza brute pe tara.Cota de contributie este de 25% la venitul ales, iar plata se poate efectua oricand in cursul anului fiscal, pana la termenul de scadenta, respectiv 15 martie a anului urmator celui pentru care se datoreaza.In cazul contributiei de sanatate, aceasta trebuie platita pentru veniturile din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse, iar calculul este efectuat, de asemenea, de catre persoana fizica prin Declaratia unica.Cota de contributie este 10%, iar platile se pot efectua oricand in cursul anului fiscal, pana la termenul de scadenta, respectiv 31 martie a anului urmator celui pentru care se datoreaza.