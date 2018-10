Bonificatiile pentru plata impozitului pe venit: O metoda eficienta sau o forma de discriminare?

Cedarea folosintei bunurilor (chirii)

Profesii libere

Activitati independente

Vanzare de actiuni

Anumite activitati agricole

In prezent, persoanele fizice au obligatia prin declaratia unica sa raporteze veniturile obtinute din activitati precum:Pentru veniturile realizate pana in anul 2017 inclusiv, plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale se efectueaza in baza deciziilor de impunere emise de catre administratiile financiare. Intervin in acest moment doua provocari.In primul rand, in ceea ce priveste mecanismul de raspuns din partea autoritatilor fiscale, numarul mare de declaratii sunt procesate de catre inspectori cu intarziere. In al doilea rand, odata emise, eventualele datorii pe care le includ adesea nu sunt platite de catre contribuabili la timp.Drept urmare, referitor la primul aspect, prin Ordinul nr. 2093/2018, publicat in 29 august 2018, s-a hotarat ca deciziile de impunere pentru anul 2017 sa fie emise si transmise pana la data de 30 octombrie 2018.Acelasi termen este prevazut si pentru deciziile de impunere pentru contributiile de asigurari sociale pentru anii 2016 si 2017, potrivit Ordinului nr. 2.323 publicat ieri in Monitorul Oficial.In legatura cu al doilea aspect, prin Ordonanta de Urgenta nr. 89 publicata ieri in Monitorul Oficial, se stabilesc noi termene de plata pentru anumite obligatii fiscale si se ofera bonificatii in cazul platii cu anticipatie, astfel:- Termenul de plata pentru impozitul anual pentru veniturile realizate in 2017, dar si pentru contributiile de asigurari sociale (pensii) pentru perioada 2016 - 2017 este 30 iunie 2019, in cazul deciziilor de impunere emise dupa data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta. Pentru plata cu anticipatie pana la data de 15 decembrie 2018, contribuabilii vor beneficia de o bonificatie de 10% din aceste sume.- Termenul de plata pentru contributiile de asigurari sociale de sanatate pentru perioada 2014 - 2017 este 30 iunie 2019 (n.b. actualmente inca sunt mai multe cazuri de decizii neemise nici pentru anul 2014), in cazul deciziilor de impunere emise dupa data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta. Pentru plata cu anticipatie pana la 31 martie 2019, contribuabilii vor beneficia de o bonificatie de 10% din aceste sume.Pentru efectuarea regularizarii, ANAF va trimite contribuabililor deciziile de impunere precum si notificari privind termenele de plata.Pe de o parte, este de urmarit daca acest demers va accelera ritmul de colectare.Pe de alta, cresterea colectarii prin oferirea de stimulente de care beneficiaza doar o parte din contribuabilii persoane fizice poate parea discriminatorie fata de alte categorii de contribuabili, ca de exemplu cei pentru care plata impozitului si a contributiilor sociale se efectueaza prin retinere la sursa.Ca urmare, credem in beneficiile unei astfel de solutii pe termen scurt; pe termen lung insa, este obligatorie implementarea unei proceduri mai eficiente de colectare a impozitelor tinand seama si de avantajele aduse prin digitalizare.