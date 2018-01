Contributiile sociale ar putea fi platite pe baza CNP, fara depunerea Declaratiei 600

"Nu suntem singura tara din Europa in care se platesc contributii la venitul realizat. Luam in calcul o analiza in care o persoana este angajat, salariat si i se retin contributiile pentru sanatate, iar pentru celelalte categorii sa nu mai plateasca aceste contributii. Trebuie sa facem o analiza, sa vedem care este impactul bugetar si sa luam o decizie. Aceasta decizie o vom lua dupa ce vom avea discutii cu categoriile de contribuabili care au obligativitatea de a depune aceste declaratii. Ne gandim inclusiv la posibilitatea de a nu mai depune declaratia, pentru a nu se mai deplasa la ghiseul organului fiscal, si a putea sa faca plata contributiilor pe baza pe CNP in suma pe care stie ca o are de plata la organul fiscal, considerandu-se ca acea plata reprezinta declaratia mea asupra sumelor pe care le am de plata catre bugetul de stat", a spus Misa.In ceea ce priveste persoanele care au depus deja Declaratia 600, autoritatile se vor raporta la acel document."Analizam prevederi tranzitorii ca sa vedem care e cea mai buna metoda pentru contribuabili. Pentru cei care au depus, pentru a nu mai genera un efort suplimentar, ne vom raporta la acea declaratie. Va trebui sa analizam regimul cel mai favorabil. Vom introduce posibilitatea regularizarii acestei declaratii si de a face modificari in cadrul acesteia. Va trebui sa alegem varianta cea mai usoara pentru contribuabil si care este metoda cea mai facila de plata a contributiei", a explicat ministrul Finantelor.Declaratia 600 trebuie depusa de toti care obtin venituri din activitati independente, chirii, dividende, venituri din investitii, alte venituri."Persoanele fizice care au alte tipuri de venituri in afara de salarii (cum sunt activitati independente(PFA/PFI), drepturi de autor, investitii (dividende, dobanzi, castiguri de capital etc.), cedarea folosintei bunurilor, asocierea cu o persoana juridica, agricultura, piscicultura, alte surse vor avea obligatia de a declara si plati cel putin contributia de asigurari de sanatate (CASS) daca au depasit in anul anterior (2017, in cazul nostru) plafonul de 12 salarii minime", precizeaza Radu Derscariu, director la compania de consultanta Deloitte Romania.Potrivit acestuia, calculul se face fara a lua in considerare salariile. De altfel, obtinerea sau nu a salariilor nu mai reprezinta un criteriu pentru obligatiile referitoare la contributii sociale, asa cum se intampla in trecut cand pentru anumite venituri, de exemplu din dividende, nu se datora contributia de sanatate daca persoana fizica era salariata.Veniturile care se iau in calcul la verificarea plafonului sunt: venitul net din activitati independente, venitul brut din asocieri cu persoane juridice, venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, venitul/castigul din investitii, venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura si venitul brut/venitul impozabil din alte surse.Dupa ce au fost identificate toate aceste venituri, se constata daca venitul cumulat obtinut in anul precedent (cel din 2017 pentru declaratia din 2018) depaseste plafonul de 12 salarii minime brute, respectiv 22.800 lei (1.900 lei x 12 luni), precizeaza consultantul fiscal."De exemplu, in cazul activitatilor independente, plafonul se stabileste prin scaderea cheltuielilor deductibile din venitul brut, iar in cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor si al celor din proprietate intelectuala prin scaderea cotei forfetare (de 40%) din venitul brut", a explicat Radu Descariu.Daca in urma calculului efectuat prin adunarea tuturor surselor, venitul obtinut in anul 2017 este mai mare de 22.800 lei, persoanele fizice trebuie sa depuna Declaratia 600 si datoreaza obligatoriu cel putin CASS de 10% la salariul minim pe economie de 1.900 lei. In caz contrar, respectiv daca veniturile realizate in 2017 se afla sub plafonul mentionat, contribuabilii nu vor avea obligatia sa depuna Declaratia 600 si nu vor datora contributii sociale in 2018.