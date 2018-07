Incepe numaratoarea inversa pentru declaratia unica

Alex Milcev, EY:

venituri/pierderi din activitati independente

venituri din drepturi de proprietate intelectuala

venituri din cedarea folosintei bunurilor

venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, determinate in sistem real

venituri din transferul titlurilor de valoare

venituri din investitii realizate din strainatate, precum dividende, dobanzi, pensii.

impozitul pentru veniturile realizate in anul 2017 va fi achitat de catre contribuabil potrivit deciziei de impunere ce va fi emisa de catre ANAF, aceasta fiind ultima decizie de impunere pe care o va mai primi contribuabilul (incepand cu veniturile realizate in anul 2018, contribuabilul va achita impozitul pe venit pe baza calculului realizat automat prin intermediul Declaratiei Unice)

CASS-ul in cuantum de maxim 2.280 Lei pentru anul 2018 se va achita in mod voluntar (fara decizie de impunere) pana pe 15 decembrie 2018, daca contribuabilul doreste sa beneficieze de un bonus de 5% din CASS-ul datorat, dar cel tarziu pana la data de 15 martie 2019.

Autor: Alex Milcev, Liderul Departamentului de asistenta fiscala si juridica, EY Romania

Declaratia unica se depune, in general, de catre contribuabilii care si anterior de 1 ianuarie 2018 completau Declaratia privind veniturile realizate din Romania - Formularul 200, respectiv Declaratia privind veniturile realizate din strainatate - Formularul 201.Prin intermediul Declaratiei unice contribuabilii trebuie sa declare urmatoarele tipuri de venit realizat:Este de mentionat ca Declaratia Unica privind veniturile realizate in anul 2017 trebuie inregistrata la ANAF pana pe data de 16 iulie 2018 (15 iulie fiind zi nelucratoare).De asemenea, persoanele fizice care realizeaza din una sau mai multe surse si/sau categorii veniturile enumerate mai sus, inclusiv venituri din alte surse, completeazaDeclaratia Unica si datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), daca estimeaza pentru anul 2018 venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, si anume 22.800 Lei. Daca exista aceasta situatie, in cadrul aceleiasi Declaratii Unice pentru veniturile realizate in 2017, se va completa si subsectiunea "Date privind contributia de asigurari sociale de sanatate".Astfel, inregistram o premiera, si anume, avem prima declaratie fiscala in care raportam venituri pentru 2 ani.Cat priveste termenul de plata a impozitului pe venit, respectiv CASS, este bine sa tineti cont de urmatoarele:Un aspect important de retinut este acela ca, pentru veniturile realizate in anul 2017, NU mai poate fi depusa in format hartie, urmand ca, pentru anul 2018, sa poata fi inregistrata la ANAF doar prin mijloace electronice, fie prin Spatiul Privat Virtual, fie pe site-ul e-guvernare.ro (ce va presupune pentru contribuabil sa obtina un certificat digital).De asemenea, in eventualitatea in care contribuabilul decide sa inregistreze Declaratia Unica pentru anul 2017 prin mijloace electronice, acesta va fi eligibil sa beneficieze de un bonus de 5% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2018.Regulile si termenele de depunere a Declaratiei Unice pentru veniturile realizate in anul 2018 sunt diferite fata de cele pentru anul 2017.Daca contribuabilul alege inregistrarea Declaratiei Unice prin mijloace electronice pentru a beneficia de bonus, se recomanda sa nu astepte pana pe 16 iulie.Din experienta recenta, s-ar putea sa fie necesar sa-si aloce cateva ore pentru acest demers, avand in vedere erorile de sistem care deseori apar inainte de validarea formularului.Totusi, asa cum mentionam si mai sus, in ultima instanta, contribuabilul poate depune pe 16 iulie Declaratia Unica in format hartie, fie la sediul ANAF, fie prin posta, cu confirmare de primire.