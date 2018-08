Mediul de afaceri propune fiscalizarea criptomonedelor. Ce face statul?

"Nu a existat si nu exista inca, nici macar in plan, din cate cunosc eu, o discutie la nivel de autoritati de reglementare BNR, ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara n.r) si Ministerul de Finante. Fiecare priveste acest subiect in izolare. Mediul de afaceri a venit cu propunerea de a fiscaliza in mod clar, explicit criptomonedele. Mai mult decat atat, de a recunoaste caracterul investitional al utilizarii acestui tip de moneda. Nu cred ca Ministerul va trece aceasta propunere", a spus Raluca Bontas.Acesta sustine ca, in acest moment, multe dintre persoanele care efectueaza tranzactii cu criptomonede nu stiu ca veniturile realizate sunt impozabile ca venituri din alte surse. Codul fiscal nu enumera acest tip de venit explicit si, din acest motiv, contribuabilii tind sa creada ca sunt neimpozabile.Raluca Bontas afirma ca o mentionare expresa ar conduce la o constientizare mai mare si ar reduce riscul la care se expun aceste persoane in cazul unui control viitor.Conform acesteia, exista si propunerea, dar cu putine sanse de a fi acceptata, de a le include in categoria veniturilor din investitii care ar insemna recunoasterea naturii investitionale a acestui tip de instrument si implicit a cheltuielilor, care ar reduce astfel baza de impozitare. In ambele variante, statul ar colecta o suma mai mare din impozite in aceste cazuri decat in prezent.