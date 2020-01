Redirectionarea a 3,5% din impozitul pe venit, sursa de viata pentru nou-nascutii prematur

Salvati Copiii investeste un milion de euro in maternitati, in 2020

Astfel, parte a programului de combatere a mortalitatii infantile, Salvati Copiii Romania va achizitiona, pe parcursul anului 2020, aparatura medicala de ultima generatie pentru 45 de maternitati si sectii de terapie intensiva neonatala. In perioada 2012-2019, organizatia a reusit sa doteze 96 de maternitati din toate judetele tarii, cu 630 de echipamente medicale, in valoare totala de cinci milioane de euro.Una dintre sursele esentiale de finantare a efortului pentru salvarea vietilor nou-nascutilor prematur a fost mecanismul de redirectionare a unei cote din impozitul pe venit, bani care, neutilizati in scop social, raman statului.Astfel, toti cei care vor sa contribuie la construirea unui sistem medical pregatit sa salveze vietile copiilor nascuti inainte de termen pot alege sa redirectioneze 3,5% din impozitul pe venit catre Salvati Copiii Romania. Incepand din acest an, persoanele fizice care aleg sa completeze formularul 230 pot opta pentru redirectionarea pe o perioada de doi ani consecutivi catre programul de dotare a maternitatilor.In total, in Romania sunt 204 unitati spitalicesti, sectii si compartimente de obstetrica ginecologie si neonatologie (Ordinul nr. 2191/2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.881/2006 privind ierarhizarea unitatilor spitalicesti, a sectiilor si compartimentelor de obstetrica-ginecologie si neonatologie), dintre care 20 sunt unitati medicale de nivel III, care trateaza cazurile cu patologii complexe si care deservesc arii geografice intinse.Analiza factorilor favorizanti realizata de Institutul National de Sanatate Publica arata ca o parte dintre decesele inregistrate la copii sub un an ar fi putut fi evitate printr-o mai buna monitorizare antenatala, care ar fi permis atat interventii in sarcina, cat si directionarea sarcinilor cu complexitate mare catre unitati echipate corespunzator."Acum opt ani, cand am demarat programul de reducere a mortalitatii infantile, prioritatea de baza a fost interventia urgenta, acolo unde situatia era cea mai critica si medicii nu aveau la indemana aparatura medicala esentiala pentru a putea salva viata unui prematur.Treptat, am inceput sa construim un sistem medical pregatit sa intervina si sa ingrijeasca un prematur sau un nou-nascut cu patologii grave, astfel incat minutele care fac diferenta intre viata si moarte sa nu fie pierdute pe drum. E un proiect complex, pentru reusita caruia redirectionarea a 3,5% din impozitul pe venit este, la propriu, o sursa de viata.", a spus Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.Viata prematurilor depinde de investitia in maternitati: 3,5% din impozitul pe venitPana pe 25 mai, fiecare contribuabil poate descarca Formularul 230 sau Declaratia Unica, precompletate cu datele de identificare ale organizatiei, de la adresa www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza. Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate si depuse personal la administratiile financiare sau trimise prin posta, cu confirmare de primire. Suma nu trebuie mentionata in formular, ea urmand sa fie completata de administratia financiara.