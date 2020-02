Crescatorii de albine din Ungaria vor fi scutiti de impozitul pe profit

Potrivit lui Istvan Nagy, sustinerea apicultorilor este un pilon important in masurile de protectie a mediului ale Guvernului de la Budapesta.In acest an, guvernul ungar a dublat subventia pentru polenizare primita de apicultori, pana la 1.000 de forinti (trei euro) pentru fiecare stup.Anterior, Istvan Nagy a informat ca productia de miere a Ungariei s-a redus la jumatate, pana la 15.000 de tone pe an, dar a avertizat ca o problema si mai mare o reprezinta impactul pe care il are scaderea numarului de albine asupra polenizarii si, in consecinta, asupra economiei nationale.