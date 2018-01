13 intrebari si raspunsuri despre Declaratia 600, un chin pentru sute de mii de romani

Fiscul a dat de curand un comunicat de presa, pentru a prezenta necesitatea acestui document, care insa a creat mai multa confuzie in randul contribuabililor.Vezi AICI informarea Fiscului si afla cine trebuie sa depuna formularul 600In incercarea de a aduce lamuriri, a fost organizata o sesiune de intrebari-raspunsuri pe aceasta tema pe pagina de Facebook ANAF.Ziare.com a selectat cel mai des intalnite probleme si explicatia aferenta data de inspectorii fiscali.1. Intrebare: O persoana care a incasat dividende in anul 2017 peste plafonul de 22.800 lei (echivalentul a 12 salarii de baza minime brute pe tara valabile in 2018), iar in 2018 nu poate estima daca aceste dividende vor depasi plafonul stabilit de 12 salarii trebuie sa plateasca in acest an CASS si sa depuna D600?Raspuns ANAF: Veniturile care se iau considerare pentru plata CASS in anul 2018, sunt cele realizate in anul 2017, indiferent de cuantumul veniturilor pe care le veti realiza in acest an. Da, se plateste CASS si se depune declaratia 600.2. Intrebare: O persoana care, in 2017, pe langa veniturile salariale, a avut venituri din drepturi de autor care, insumate, depasesc plafonul de 22.800 de lei, trebuie sa depuna declaratia 600? Trebuie sa plateasca CAS si CASS din plafonul de 22.800 de lei?Raspuns ANAF: Veniturile din salarii nu intra in calculul plafonului. Intrucat veniturile din drepturi de proprietate intelectuala fac parte din categoria veniturilor din activitati independente, consideram sa se aplica tratamentul fiscal specific acestei categorii. Aveti obligatia depunerii declaratiei 600, daca venitul net lunar realizat in anul 2017, din drepturi de proprietate intelectuala, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielii deductibile de 40%, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu 1.900 lei, aveti obligatia de plata a CAS. In ceea ce priveste plata CASS trebuie sa aveti in vedere venitul net realizat din drepturi de proprietate intelectuala in anul 2017. Daca acesta depaseste plafonul de 22.800 lei, atunci aveti obligatia platii CASS.3. Intrebare: Trebuie depusa declaratia 600 in cazul unei persoane fizice care in anul 2017 a obtinut venituri din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit?Raspuns ANAF: Da, daca norma de venit/normele de venit cumulate din anul 2017 depaseste/dep ...citeste mai departe despre " 13 intrebari si raspunsuri despre Declaratia 600, un chin pentru sute de mii de romani " pe Ziare.com