4 din 5 firme care au contestat in instanta deciziile de impunere emise de Fisc au castigat

Astfel, in cazul celor care au contestat actele de impunere (aproape 40% dintre participanti), contestatia s-a solutionat partial nefavorabil pentru 43% dintre participanti, pentru 45% contestatia s-a solutionat partial favorabil si doar pentru 12% contestatia a fost solutionata in intregime favorabil.Dintre cei ale caror contestatii au fost solutionate nefavorabil sau partial favorabil, 80% au continuat sa atace aceste solutii in instante, iar majoritatea acestor actiuni (peste 80%) se afla inca pe rolul instantelor de judecata. In 80% dintre litigiile finalizate, instantele au anulat actele de impunere, se arata intr-un comunicat al PwC Romania.Majoritatea celor care au contestat actele de control si au obtinut solutii favorabile a fost asistata de consultanti externi, in vreme ce firmele care au obtinut anularea actelor de control in instanta au fost asistate in proportie de 100% de consultanti externi."Se observa un proces de maturizare a contribuabililor fiscali din Romania care recurg la contestarea in instanta a deciziilor de impunere doar atunci cand considera ca drepturile le-au fost lezate. Pentru autoritatile fiscale ar trebui sa fie un semnal de alarma faptul ca instantele dau in multe cazuri castig de cauza contribuabililor, ceea ce arata faptul ca inspectorii fiscali au de multe ori o interpretare prea restrictiva a legislatiei fiscale", a declarat Dan Dascalu, partener D&B David si Baias, liderul echipei de litigii comerciale si fiscale.Totodata, 34% dintre companiile participante la sondaj au facut obiectul inspectiilor fiscale in 2017. Rezultatele studiului trebuie interpretate in contextul in care ANAF a comunicat ca, la nivelul intregii economii, activitatea de inspectii fiscale a scazut cu 20% in 2017, comparativ cu anul anterior, precizeaza PwC Romania.De asemenea, inspectiile antifrauda au scazut cu 15%. Din esantionul de 169 de companii chestionate, 12% nu au fost niciodata subiectul unei inspectii fiscale, in timp ce 17% au fost controlate inainte de anul 2012.Cele mai importante aspecte vizate de controale au fost declararea impozitului pe profit, 46% dintre companii - si modalitatea in care a fost inregistrata taxa pe valoarea adaugata ( TVA ), 38% dintre respondenti.Principalele aspecte avute in vedere de inspectori au tinut de deductibilit