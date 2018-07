A ramas mai putin de o saptamana pana cand trebuie sa depuneti Declaratia Unica. Cum puteti beneficia de reduceri

Anul acesta, termenul de depunere este 16 iulie. Insa in anii urmatori, data limita va fi 15 martie inclusiv, respectiv in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal."Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din Romania si/sau din strainatate, si de cele care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii. Persoanele care nu realizeaza venituri si aleg sa plateasca contributia de asigurare de sanatate au de asemenea obligatia de a depune Declaratia Unica", informeaza Ministerul de Finante.Formularele se pot depune si onlineExista mai multe metode prin care se poate depune Declaratia Unica: online, atat prin intermediul Spatiului Privat Virtual (SPV), cat si prin intermediul portalului e-guvernare.ro, direct la registratura administratiilor fiscale ale ANAF, sau prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.Cei care aleg formularul electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual (SPV) pot depune documentul pe baza de nume utilizator si parola, sau cu certificat digital calificat.Formularul calculeaza automat cuantumul impozitelor si contributiilor datorate de persoanele fizice la bugetul de stat. Formularul poate fi accesat pe portalul ANAF in sectiunea "Spatiul Privat Virtual", rubrica Descarcare declaratii.Ministerul de Finante sustine ca a transmis, prin posta, fiecarui contribuabil o scrisoare personalizata, care contine parola pentru a accesa mediul online pentru a-si depune declaratia online.Cum poti beneficia de reduceriDaca Declaratia unica este depusa online pana pe 16 iulie 2018 si plata obligatiilor se efectueaza integral pana la data de 15 martie 2019, inclusiv, se acorda o reducere de 5% din suma totala datorata bugetului de stat, iar daca suma datorata, stabilita la nivelul veniturilor estimate pentru anul 2018, este platita integral pana pe 15 decembrie 2018, se acorda o reducere suplimentara de 5% din suma datorata.Declaratia unica reuneste sapte declaratii:Declaratia 200 (veniturile realizate din Romania); Declaratia 201 (veniturile realizate din strainatate); Declaratia 220 (venitul estimat/norma de venit); Declaratia 221 (normele de venit pentru agricultura); Declaratia 600 ...citeste mai departe despre " A ramas mai putin de o saptamana pana cand trebuie sa depuneti Declaratia Unica. Cum puteti beneficia de reduceri " pe Ziare.com