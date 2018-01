Revolta unei actrite fata de Declaratia 600: Cer statului sa nu ma oblige sa aleg intre mancarea copilului si asigurarea lui medicala

Dorina Chiriac are 45 de ani, joaca la Teatrul de Comedie Bucuresti, iar publicul o cunoaste inclusiv ca actrita de film si ca realizator de voice-over-uri.Redam in continuarea textul integral al scrisorii:"Am inchis timeline. Gata. Mi-a trecut. Ziua. Va multumesc. Declar timeline inchis. Deschid acuma public o scrisoare:Am de ieri 45 de ani.Sunt o actrita categoria 1A, de 22 de ani sunt angajata la un teatru de stat si am salariul mediu pe economie.Sunt mama singura, nu am o locuinta proprietate personala, nici o masina, nici telefonul de pe care scriu acuma nu-i al meu. Am un copil de 11 ani in intretinere si inca o persoana adulta, intrucat am nevoie de ajutor continuu pentru a putea lucra. Cerinte speciale pe care din decenta nu le explic aici dicteaza o asemenea situatie. Va trebui sa-mi acceptati discretia, caci imi merg drumul fara sa-i incarc pe altii. Nu ma plang niciodata, muncesc peste masura; adica, peste angajamentul meu in teatru, am ocazional colaborari spre a-mi mari veniturile, atat cat imi permite conditia de mama. Nu fac economii; n-apuc.Primesc continuu ajutor si intelegere de la familie; a mea si a fetitei mele. Subliniez lucrul acesta pentru a evita interpretari nedemne.Vreau sa muncesc si sa primesc ce merit in functie de competente. Cinstit si drept. Imi platesc taxele. Si cer in schimb conditii de siguranta si de demnitate.Realizez venituri extrasalariale din contracte individuale pe drepturi de autor (nu-mi vine sa cred ca am scris asta aici; Shakespeare se incrunta.).Cer public prin prezenta sa se respinga in bloc noul Cod Fiscal sau sa se amendeze cuvenit (sa se aplice cote diferentiate de contributii pentru activitati independente, in functie de nivelul de venit), cu toate consecintele.Cer ca Statul sa nu ma trateze ca pe un potential evazionist fiscal, ci sa ma investeasca cu incredere, sa ma incurajeze sa muncesc in continuare cinstit si sa particip la intretinerea comunitatii fara sa ma oblige sa aleg intre mancarea copilului si asigurarea lui medicala. Eu una chiar nu imi permit sa ma vad in asemenea situatie.Nu sunt un caz atat de special; ca mine sunt extrem de multi. Sunt una din multime. Poveste ...citeste mai departe despre " Revolta unei actrite fata de Declaratia 600: Cer statului sa nu ma oblige sa aleg intre mancarea copilului si asigurarea lui medicala " pe Ziare.com