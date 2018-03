Afla cum s-a repliat mediul de afaceri dupa "revolutia fiscala" la conferinta Tax & Law 2018

Speakers:

Oana Iacob, Secretar de Stat, Ministerul Finantelor Publice

Mirela Calugareanu, Presedinte, ANAF

Mihaela Pohaci, Partener, PNSA Tax

Alex Milcev, Tax & Law Services Leader, EY Romania

Ramona Jurubita Deputy Senior Partner, Head of Tax & Legal, KPMG

Madalina Nicola, Head of Accounting & Payroll, Noerr Finance & Tax

Marius Ionescu, Tax Partner, Co-Head of NNDKP Tax Advisory Services

Raluca Buciuc, Director | Romania, Valuation Services and Hospitality Advisory Services, Colliers International

Raluca Rusu, VAT Senior Manager, PNSA Tax

Viorel Sbora, Manager, Atipic Solutions

Mircea Varga, CFO, Tiriac Holdings

Dan Berciu, CFO, Eurolines Group

Mihaela Ionescu, CFO, Microsoft

Ciprian Ladunca, CFO, Metropolitan Life

Agenda evenimentului consta in doua sesiuni interactive, o dezbatere speciala cu liderii departamentelor financiare (CFOs), un workshop dedicat si oportunitati de networking.Predictibilitatea sistemului fiscal din Romania ramane un factor crucial in competitia pentru atragerea investitorilor, dezvoltarea companiilor si stimularea antreprenoriatului.Mediul de afaceri s-a adaptat la seria de modificari descrisa drept "revolutia fiscala" care se aplica de la inceputul lui 2018, insa firmele asteapta in continuare ca marile schimbari legislative sa fie implementate in urma unor studii de impact complexe.Eficientizarea relatiei dintre contribuabili si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) reprezinta o alta zona care ar putea creste atractivitatea Romaniei pentru companiile care doresc sa intre pe piata locala sau urmaresc sa-si extinda prezenta."Stabilitatea si predictibilitatea sistemului fiscal sunt cheia atragerii investitorilor si a capitalului autohton", spune Alex Milcev, Tax & Law Services Leader, EY Romania, unul dintre vorbitorii cheie din cadrul evenimentului.Participantii la eveniment vor afla noutati despre planurile autoritatilor de la Mirela Calugareanu, Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care va vorbi in prima sesiune. Alaturi de presedintele ANAF va fi Oana Iacob, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Finantelor Publice."Companiile vad Guvernul ca pe un partener de afaceri din moment ce fiecare firma trebuie sa acorde statului o parte din profit. Un partener bun are interventie redusa, nu se amesteca in deciziile strategice si operationale si are cereri care sunt rezonabile. Prin urmare, acest partener nu necesita plati din profituri prezumptive, ci din profitul real, care este previzibil si nu modifica cerintele in cazul rezultatului afacerii de la un trimestru la celalalt si la finalul anului. Daca acest partener se amesteca intr-un mod nerezonabil si impredictibil, este doar o chestiune de timp pana cand un investitor strain gaseste o cale sa iasa din afacere si sa paraseasca un parteneriat distructiv", spune Ramona Jurubita, Deputy Partner KPMG, Head Tax and Legal.Autoritatile fiscale au devenit tot mai interesate de zona preturilor de transfer, iar controalele se vor intensifica in perioada urmatoare, potrivit lui Viorel Sbora, Manager, Atipic Solutions."Ne asteptam ca in viitorul apropiat sa vedem modificari legislative in ceea ce priveste obligatiile declarative ale marilor contribuabili cu privire la pregatirea dosarului preturilor de transfer pana la data de 25 martie, cea mai probabila abordare fiind introducerea in formularul de impozit pe profit a unei bife in acest sens", spune Sbora, care va vorbi in panelul dedicat realitatilor fiscale.Provocarile din zona fiscala vor fi dezbatute intr-un panel separat de catre directorii financiari din cadrul unor companii cu prezenta semnificativa in economie. Dan Berciu, CFO, Eurolines GroupMihaela Ionescu, CFO, Microsoft, Ciprian Ladunca, CFO, Metropolitan Life si Mircea Varga, CFO, Tiriac Holdings sunt vorbitorii care vor descrie pe larg modul in care schimbarile legislative le influenteaza activitatea.Cei interesati sa aprofundeze anumite spete din fiscalitate sunt invitati la un workshop care va fi tinut de specialisti din cadrul firmei PNSA Tax. Mihaela Pohaci, Tax Partner, si Raluca Rusu, VAT Senior Manager vor discuta in cadrul workshop-ului interactiv despre prevederile mai putin vizibile din modificarile legislative care ar trebui luate in calcul de firme. Sistemul split TVA si regimul de impozitare obligatoriu pentru microintreprinderi se afla printre subiectele de pe agenda discutiilor in aceasta sectiune.Participantii la eveniment beneficiaza de 5 puncte CPD acordate de ACCA, 5 ore de pregatire profesionala nestructurata acordate de CAFR si 5 ore de pregatire profesionala acordate de CCF.Persoanele interesate sa participe la eveniment sunt invitate sa se inregistreze online aici sau contactand echipa Business Review la +40 31 040 09 31 sau events@business-review.ro.Mai multe informatii despre eveniment, program si atelier pot fi gasite pe pagina dedicata Partenerii evenimentului: PNSA TaxSponsorii evenimentului: Atipic., NoerrCu sprijinul: KPMGAsociatii Partenere: ACCA, AHK, CAFR, CCF