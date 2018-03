Afla totul despre ultimele modificari fiscale la Conferinta Tax & Law 2018

15% reducere pentru cititorii Business24!

Prin participarea la aceasta editie a evenimentului veti beneficia de 5 ore de pregatire profesionala acordate de CCF, 5 puncte CPD acordate de ACCA, 5 ore de pregatire profesionala nestructurata acordate de CAFR

Agenda evenimentului consta in doua sesiuni interactive, o dezbatere speciala cu liderii departamentelor financiare (CFOs), atelier dedicat si oportunitati de networking.Pe fondul modificarilor fiscale majore din Romania care afecteaza sectorul privat, companiile se adapteaza la noile realitati economice.Cresterea salariului minim, mutarea obligativitatii platii contributiilor sociale de la angajator la angajat si implementarea unor noi reguli de fiscalitate aprobate la nivelul Uniunii Europene se numara printre schimbarile semnificative.Vorbitorii din sesiuni vor dezbate modul in care schimbarile din legislatia fiscala influenteaza atractivitatea Romaniei pentru investitori si progresul economic din urmatoarea perioada.In cadrul evenimentului se va realiza o analiza relevanta a principalelor modificari fiscale si legislative adoptate anul trecut si la inceputul lui 2018 cu impactul prevazut pentru mediul de afaceri din Romania.Reprezentanti de top din sectorul public si privat vor puncta fortele directoare din mediul fiscal si vor veni cu exemple de bune practici pentru implementarea modificarilor intr-o maniera eficienta.Lista de vorbitori din prima sesiune ii include pe: Eugen Teodorovici, Ministrul Finantelor Publice (), Mirela Calugareanu, presedintele ANAF*, Mihaela Pohaci, Partener al PNSA Tax, Ramona Jurubita, Deputy Senior Partner, Head of Tax & Legal la KPMG, Madalina Nicola, Head of Accounting & Payroll la Noerr Finance & Tax, Marius Ionescu, Tax Partner, Co-Head of NNDKP Tax Advisory Services, Raluca Buciuc, Director, Valuation Services and Hospitality Advisory Services la Colliers International Romania, Alex Milcev, Tax & Law Services Leader, EY Romania si Viorel Sbora, Manager la Atipic Solutions.Perspectiva directorilor financiari asupra modificarilor fiscale va fi adusa in prim-plan pentru a intelege cum gestioneaza companiile modificarile frecvente ale legislatiei.Pentru a obtine o perspectiva cuprinzatoare, directorii financiari provin din industrii diverse.Printre vorbitori se numara Mihaela Ionescu, Microsoft, Mircea Varga, Tiriac Holdings si Dan Berciu, Eurolines Group.Atelierul dedicat va aduce clarificari asupra capcanelor fiscale din prevederile existente si nou-introduse in legislatie si va fi sustinut de catre Mihaela Pohaci si Raluca Rusu de la PNSA Tax, oferind si studii de caz.Participantii la eveniment beneficiaza de 5 puncte CPD acordate de ACCA, 5 ore de pregatire profesionala nestructurata acordate de CAFR si 5 ore de pregatire profesionala acordate de CCF.Persoanele interesate sa participe la eveniment sunt invitate sa se inregistreze online aici sau contactand echipa Business Review la +40 31 040 09 31 sau events@business-review.ro Mai multe informatii despre eveniment, program si ateliere pot fi gasite pe pagina dedicata Partenerii evenimentului: PNSA Tax; Sponsorii evenimentului: Atipic., Noerr; Cu sprijinul: KPMG; Asociatii Partnere: ACCA, AHK, CAFR, CCF.