Agentie germana de evaluare financiara, despre taxa pe banci: Guvernul Romaniei da impresia ca vrea sa influenteze politica monetara pe usa din spate

La finele anului trecut, Guvernul de la Bucuresti a stabilit, prin Ordonanta 114/2018, impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%, contributie numita initial de autoritati "taxa pe lacomie". Aceasta taxa a fost introdusa impotriva avertismentelor lansate de investitori si a dus la o depreciere a leului la un minim istoric.Scope Ratings subliniaza ca taxele speciale pe banci nu sunt ceva exceptional in Uniunea Europeana, avand in vedere exemplele din Polonia, Slovacia si Ungaria. Ceea ce este neobisnuit in cazul Romaniei este legatura intre taxa bancara si indicatorii de pe piata interbancara."Acesta creeaza impresia ca Guvernul incearca sa influenteze politica monetara pe usa din spate, prin sanctionarea bancilor in momentul in care banca centrala creste dobanzile, lucru pe care este presat sa il faca avand in vedere politica fiscala expansionista a Bucurestiului si presiunile inflationiste", spune Bernhard Bartels, analist la Scope Ratings.Agentia de evaluare subliniaza ca Romania a fost una din economiile cu cel mai puternic ritm de crestere din UE, cu o crestere medie anuala a PIB de 4,8% in ultimii patru ani. Cu toate acestea, Scope a decis sa retrogradeze tara la BBB minus/perspectiva negativa din cauza politicii fiscale pro-ciclice si a ingrijorarilor cu privire la incertitudinea politica in urma recentelor decizii."Statutul de independenta al Bancii Centrale protejeaza tara de noi presiuni din partea pietelor financiare, insa majorarea dobanzilor ar crea riscuri suplimentare la adresa stabilitatii financiare pe termen scurt. Pana acum, banca centrala a ignorat solicitarile guvernului pentru o politica monetara mai relaxata", subliniaza Bernhard Bartels.BNR a majorat de trei ori dobanzile in 2018 iar in prezent dobanda de politica monetara este la 2,5%. In ultimul sau raport, BNR se asteapta ca inflatia sa coboare la 3% la finele lui 2019 de la 4,6% in 2018."Guvernul a compromis capacitatea BNR de a raspunde la cresterea estimarilor inflationiste, insa vestea buna este ca BNR se consulta cu Guvernul pentru a rupe legatura intre taxa bancara si indicatorii de pe piata interbancara", apreciaza Bernhard Bartels.La inceputul acestei saptamani, agentia de presa Reuters a dezvaluit ca doua mari banci internationale de dezvoltare, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si International Finance Corporation, divizie a Bancii Mondiale, s-au plans in mod oficial Guvernului Romaniei in legatura cu planurile privind o noua taxa in sectorul bancar.