Am avut mai multe modificari ale Codului Fiscal decat zile lucratoare in 2018. Toate s-au facut prin incalcarea unui articol de lege

Toate au venit insa in graba, fara dezbateri, fara analize, fara studii de impact. Si evident ca efectele nu au intarziat sa apara: s-a creat un haos total in multe domenii, de la banci, companii de energie sau telecom, mediul de afaceri a avut de suferit din cauza cadrului fiscal impredictibil, riscul de tara a crescut.Interesant este ca toate aceste modificari au venit chiar prin incalcarea unui articol din Codul Fiscal, care prevede tocmai principiul predictibilitatii fiscale. Cum este posibil? De fiecare data cand Guvernul sau Parlamentul au facut modificari, au mentionat ca sunt facute "prin derogare de la articolul 4 din Codul Fiscal".Ar exista si o solutie pentru ca articolul sa nu mai fie incalcat: introducerea lui in Constitutie.Cele mai nocive modificari ale Codului FiscalDeputatul USR Claudiu Nasui, membru in Comisia pentru buget, finante si banci, a facut o scurta analiza a modificarilor aduse Codului Fiscal care au creat cea mai mare confuzie in sistemul economic.El a precizat pentru Ziare.com ca cele mai grave schimbari au venit prin OUG 114. In primul rand, pentru ca numarul lor a fost foarte mare, iar apoi ca acestea au avut loc la final de an."In primul rand, cred ca ar trebui spuse cele care au fost introduse prin OUG 114. Adica suprataxarea din telecom, care practic blocheaza si ofera Romaniei un handicap in aderarea la tehnologia 5G, pentru ca erau licente si pentru 5G care sunt afectate de aceasta noua taxa pe cifra de afaceri si vedem si cum au crescut preturile in telecom", ne-a declarat Claudiu Nasui.Si taxarea companiilor de energie a provocat un adevarat haos, ajungand sa taxam energia curata, iar pe cea poluanta, nu."Mai este taxarea companiilor de energie, unde am constatat o aberatie colosala, din cauza faptului ca 20% din mixul energetic al Romaniei este carbunele. Carbunele este poluant si nu este considerata o industrie pe care sa trebuiasca sa o ajuti.Ce s-a intamplat dupa ce au pus taxa pe companiile din energie? A fost greva aceea din ianuarie, au revenit si au scos de sub incidenta taxei numai companiile de carbune.Practic, noi taxam regenerabilele, taxam energia curata, dar nu o mai taxam pe cea poluanta, ceea ce e o aberatie. Si, atentie, noi nu sustinem sa fie taxati unii sau altii, noi sustinem sa nu mai fie taxati de ...citeste mai departe despre " Am avut mai multe modificari ale Codului Fiscal decat zile lucratoare in 2018. Toate s-au facut prin incalcarea unui articol de lege " pe Ziare.com