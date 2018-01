ANAF: 210.000 de PFA si persoane cu activitati independente sunt obligate sa depuna formularul 600 pana la 31 ianuarie

Fiscul subliniaza totodata ca are capacitatea necesara pentru a procesa toate declaratiile fiscale obligatorii, inclusiv Formularul 600."La nivelul ANAF au fost dispuse toate masurile organizatorice necesare in vederea asigurarii realizarii procesului de depunere si prelucrare facila si rapida a formularului 600", anunta ANAF, intr-un comunicat.Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate in Romania", ANAF a procesat documentele aferente depuse de 515.845 de contribuabili.Formularul 600, reprezentand "Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate", este prevazut prin OPANAF nr. 4140/2017 elaborat in baza OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.De la 1 ianuarie 2018, in cazul contribuabililor persoane fizice care in anul fiscal precedent au obtinut venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse, CAS se datoreaza doar de catre persoanele care au realizat venituri lunare din activitati independente, cumulate din toate sursele in anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului de impunere.Pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei.De asemenea, CASS este datorat doar de catre persoanele care au realizat venituri in anul fiscal precedent, din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara (22.800 lei pentru anul fiscal 2018)."Incepand cu 1 ianuarie 2018, indiferent de numarul activitatilor desfasurate si de nivelul venitului realizat, cand acesta este cel putin egal cu plafonul minim, CAS ...citeste mai departe despre " ANAF: 210.000 de PFA si persoane cu activitati independente sunt obligate sa depuna formularul 600 pana la 31 ianuarie " pe Ziare.com