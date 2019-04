ANAF a blocat finantarea ONG-urilor. Le-a obligat sa urmeze reguli care nu pot fi respectate

Situatia care blocheaza practic posibilitatea finantarii ONG-urilor a aparut dupa ce, sub pretextul asigurarii "transparentei surselor de finantare", Ministerul de Finante a decis infiintarea acestui registru. Insa, desi legea care impunea obligativitatea a intrat in vigoare pe 20 ianuarie, abia pe 22 martie a fost si infiintat registrul cu pricina, si asta oricum ignorand complet orice observatie a celor direct afectati.Insa abia astazi, pe 1 aprilie, pe site-ul ANAF a devenit si posibila completarea formularului electronic al declaratiei 163, iar Fiscul are la dispozitie 10 zile sa le raspunda celor care il depun.Fara inregistrarea ONG-urilor in acest registru, firmele care aleg sa doneze sau sa acorde sponsorizari nu beneficiaza de deduceri fiscale.Situatia a fost semnalata de Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, fondatoarele "Daruieste viata", asociatie care construieste, din donatii si sponsorizari, primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania si, de altfel, primul spital construit in tara noastra de la zero in ultimii 30 de ani."A fost publicat formularul electronic al declaratiei 163, cel pe care ONG-urile trebuie sa-l completeze online. Aceasta nu rezolva problema in totalitate, caci ANAF are la dispozitie 10 zile sa analizeze cererea.Asadar, sa zicem ca tu ai anticipat si strans toate documentele, desi nu era nimic clar, si il depui tot azi, dar cel putin 10 zile de acum incolo NU vei figura in Registru.Asa se lucreaza! De aceea avem si strazi, si scoli, si spitale", a scris pe Facebook Oana Gheorghiu.Dimineata, aceeasi Gheorghiu atrasese atentia asupra situatiei create intentionat de Fisc.Citeste mai departe despre " ANAF a blocat finantarea ONG-urilor. Le-a obligat sa respecte reguli care nu pot fi indeplinite din cauza ... ANAF " pe Ziare.com