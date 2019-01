ANAF a publicat noua procedura de depunere a Declaratiei unice si a formularului 230. Pana cand trebuie depuse

Termenul de depunere a declaratiilor este 15 martie."Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.Declaratia se completeaza si se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.Declaratia se depune pana la data de 15 martie 2019, inclusiv, de catre persoanele fizice", se arata in proiectul privind Declaratia unica.In document se precizeaza ca persoanele fizice au obligatia:declararii impozitului pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2018;declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2019;declararii venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale pentru anul 2019 si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate in anul fiscal 2018.In ceea ce priveste Declaratia 230, aceasta se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii din Romania, in urmatoarele situatii, dupa caz:a) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinereaentitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult;b) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual peveniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii;c) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual peveniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.Formularul se depune si de catre persoanele fizice care realizeaza venituri dinsalarii si/sau pensii din strainatate, impozabile in Rom ...citeste mai departe despre " ANAF a publicat noua procedura de depunere a Declaratiei unice si a formularului 230. Pana cand trebuie depuse " pe Ziare.com