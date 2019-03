Actiunea face parte din operatiunea "Integrum", inceputa luni, informeaza Directia Generala Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF.Astfel, 150 de inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala au inceput controlul "in urma monitorizarii continue efectuate in ultimii ani si a rezultatelor analizei de risc fiscal", dupa cum transmite institutia.In urma controlului, inspectorii antifrauda au identificat lanturi tranzactionale frauduloase de aprovizionare cu bunuri si marfuri, fara documente justificative, care se depoziteaza in spatiile din Dragonul Rosu.Inspectorii le transmit oamenilor sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc) pentru toate marfurile cumparate.A.G. ...citeste mai departe despre " ANAF a pus sigiliu pe 1.000 de depozite din Dragonul Rosu - a inceput controalele "dupa ani de monitorizare" a situatiei " pe Ziare.com