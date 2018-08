Fiscul anunta: Romanii cu venituri extrasalariale vor primi deciziile de impunere pana la sfarsitul lui octombrie

Potrivit unui proiect de ordin al presedintelui ANAF, Ionut Misa, "pentru veniturile realizate in 2016 si 2017, stabilirea si regularizarea contributiei de asigurari sociale pentru persoanele fizice se realizeaza de organul fiscal central competent, prin emiterea unei decizii de impunere anuala, pe baza datelor declarate de contribuabili in declaratia privind venitul realizat sau in Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice Capitolul I 'Date privind veniturile realizate in anul 2017', dupa caz", scrie Adevarul.Decizia de impunere este un act administrativ fiscal emis de organul competent, prin care se stabileste cuantumul sumelor datorate de un contribuabil sistemului bugetar, respectiv al sumelor de restituit de la buget in perioada impozabila, pentru fiecare categorie de venit (impozit, taxa, contributie etc.) in parte. Decizia de impunere este un titlu de creanta, cu caracter executoriu.Amintim ca in luna martie ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere, acestea cuprinzand toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani.Totodata, Teodorovici a subliniat la acea vreme ca ministerul pe care il conduce ia in calcul crearea unui mecansim pentru a stimula plata in cursul acestui an pentru ca, afirma el, nu este vina contribuabilului ca statul nu a emis la timp decizia de impunere."Este un lucru important pe care vreau sa il precizez. Exista multi ani pentru care Fiscul nu a emis decizii de impunere. Iar in acest an, cand contribuabilii vor primi pentru ultima data decizia de impunere, decizie care se va trimite in a doua parte a anului pentru cei care nu sunt in sistemul online, vom centraliza toate deciziile de impunere restante, pentru ca omul sa aiba o singura situatie primita.Si ne gandim chiar la un mecanism de a stimula plata in cursul acestui an, pentru ca nu este vina contribuabilului ca statul nu a emis la timp deciziile de impunere si acest lucru trebuie sa conteze", a precizat Eugen Teodorovici, in luna martie.Iata aici mai multe detalii: Fiscul va trimite decizii de impunere in 2018 pentru ultima data. Cu toate restantele din ultimii 5 ani ...citeste mai departe despre " Fiscul anunta: Romanii cu venituri extrasalariale vor primi deciziile de impunere pana la sfarsitul lui octombrie " pe Ziare.com