ANAF anunta ca a terminat de restituit taxa auto: Cine n-a primit banii n-a depus documentatii complete

"Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a restituit taxe auto (taxa auto pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu) tuturor contribuabililor romani, care au depus documentatii complete.Astfel, incepand din 2017 pana in prezent, A.N.A.F. a restituit taxe auto in valoare totala de 6,16 miliarde de lei, pentru 1,91 de milioane de cereri depuse si aprobate", arata ANAF intr-un comunicat.ANAF subliniaza ca are in atentie si cererile ale caror documentatii sunt incomplete."Acestea vor fi solutionate pe masura ce contribuabilii notificati vor transmite catre Agentia Fiscala clarificarile solicitate", informeaza ANAF.