ANAF atentioneaza ca o persoana trimite e-mailuri false in numele institutiei

"ANAF atentioneaza contribuabilii cu privire la emailuri false transmise in numele Cabinetului Presedintelui ANAF. Precizam ca nu exista vreo persoana cu numele Maria Voicu care sa-si desfasoare activitatea la Cabinetul Presedintelui.Pentru siguranta dumneavoastra, va sfatuim sa nu deschideti aceste emailuri, iar daca au fost deschise, sa nu urmati pasii descrisi in acestea: sa nu apelati numarul de telefon afisat/recomandat sau sa dati Reply la email", se arata intr-un comunicat al ANAF.In comunicat este prezentat si un numar de telefon mobil, mentionat de autorul e-mailurilor false.Conform sursei citate, ANAF "a sesizat organele abilitate cu privire la aceasta situatie, pentru continuarea cercetarilor si prevenirea unor potentiale fraude".