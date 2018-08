"Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu transmite SMS-uri contribuabililor pentru a-i informa cu privire la situatia fiscala personala. ANAF transmite SMS-uri doar de la nr. 1300 si numai la solicitarea contribuabilului, dar in care nu sunt transmise informatii personale, sume de plata sau alte informatii confidentiale", transmite ANAF intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul agentiei.Fiscul atrage atentia ca in spatele acestor mesaje s-ar putea ascunde o frauda."In ultimele 24 de ore, persoane necunoscute au transmis in numele ANAF SMS-uri aparent inofensive, dar care ar putea ascunde o frauda.Atragem atentia ca ANAF nu transmite aceste mesaje, iar contribuabilii, pentru a evita o eventuala pierdere de bani, ar trebui sa nu transmita vreun reply sau sa acceseze linkuri indicate in mesajele text.Cu privire la situatia expusa, ANAF va sesiza organele competente", potrivit documentului citat. ...citeste mai departe despre " ANAF avertizeaza ca persoane necunoscute trimit SMS-uri in numele Fiscului: Ar putea fi o frauda " pe Ziare.com