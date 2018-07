"Declaratia Unica se poate completa si depune de la adresa https://declunica.anaf.ro/ daca se utilizeaza numele de utilizator si parola contului personal din Spatiul Privat Virtual", se arata in comunicat.ANAF recomanda utilizarea din timp a aplicatiei dedicate completarii si depunerii online a Declaratiei Unice, pentru a se evita ingreunarea procedurii de depunere de catre un numar mare de utilizatori inregistrati simultan in sistem."Contribuabilii care depun electronic Declaratia Unica beneficiaza de bonificatia de 5% din impozitul pe venit platit integral pana la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. O bonificatie de 5% se acorda, de asemenea, si pentru contributiile sociale datorate potrivit legii", se arata in comunicat.Guvernul a anuntat joi ca, la propunerea Ministerului Finantelor, a extins, prin OUG, termenul limita pentru depunerea Declaratiei Unice pana in 31 iulie, fata de 16 iulie cat era initial.Decizia a fost luata in conditiile in care site-ul ANAF a functionat cu intreruperi, in ultimele zile, din cauza numarului mare de contribuabili care au intrat sa depuna online Declaratia Unica.Citeste si:Fiscul poate folosi Declaratia unica pentru a executa silit persoanele fizice mult mai repedeTeodorovici: Declaratia unica va putea fi depusa online din 16 mai. Parola de acces vine prin postaOrdonanta privind Declaratia unica a intrat in vigoare - Iata care sunt cele mai importante modificariOrdonanta privind Declaratia unica a fost publicata in Monitorul Oficial si a intrat in vigoareGuvernul a adoptat Declaratia unica. Teodorovici anunta bonificatii de pana la 10% pentru bun-platnici si regim special pentru drepturile de autor ...citeste mai departe despre " ANAF lanseaza o noua aplicatie pentru depunerea online a Declaratiei Unice " pe Ziare.com