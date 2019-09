ANAF nu ti-a restituit banii pe taxa auto? Iata ce trebuie sa faci

Exista insa si persoane care nu si-au primit banii inapoi, din diverse motive, cum ar fi dosare incomplete sau probleme cu conturile bancare.Ziare.com a primit mai multe sesizari de la persoane care s-au plans ca ANAF nu le-a restituit banii din taxele auto."Am depus in urma cu aproape 2 ani, mai precis in decembrie 2017, dosare pentru masina mea si a sotiei. Am depus in prima tura cu chitanta originala, extras de cont si tot ce au vrut, chiar daca dupa cateva luni ziceau ca nu e obligatoriu.In luna iulie am primit banii pentru masina mea, dar si dobanda aferenta. Pentru masina sotiei nu am primit nimic nici pana azi. Am vorbit la Finante si au zis ca sunt o gramada care au ramas pe langa in toata tara si de fapt nu au bani", ne-a scris unul dintre cititori.Cine nu si-a primit banii trebuie sa mearga la ANAFPresedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuica, a declarat pentru Ziare.com ca ANAF i-a notificat pe cei care au avut dosarele incomplete, astfel ca acestia trebuie sa duca documentele necesare, iar apoi isi vor primi banii."Cei care nu si-au primit banii pentru taxa auto din cauza ca au avut dosarele incomplete trebuie sa mearga la ANAF sa le completeze si vor primi banii inapoi. ANAF i-a notificat pe cei care au avut dosarele incomplete", ne-a spus Cornel Brezuica.Exista insa si situatii in care contribuabilii nu si-au primit banii din cauza altor neclaritati, astfel ca seful Administratiei Fondului pentru Mediu i-a sfatuit sa mearga la ANAF pentru a se interesa care a fost problema."Se poate intampla sa nu fi intrat banii in cont, poate au fost si probleme la banca. Astfel ca cei care nu au primit banii, sfatul meu este sa mearga la ANAF unde au depus actele si sa intrebe ce s-a intamplat. Pot fi diferite situatii", a preecizat presedintele AFM.Cornel Brezuica cunoaste chiar el un caz in care un apropiat nu si-a primit banii pentru taxa auto din cauza unei probleme cu contul bancar. A mers la ANAF, spune seful AFM, iar problema a fost remediata."Un prieten de al meu a patit acest lucru. Cei de la ANAF au avut un cont mai vechi care era inchis, dar el nu aparea inchis si au virat in alt cont. A mers la ANAF si s-a rezolvat situati ...citeste mai departe despre " ANAF nu ti-a restituit banii pe taxa auto? Iata ce trebuie sa faci " pe Ziare.com