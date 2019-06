ANAF va pune poprire in conturile bancare doar pentru sumele datorate

Totodata, ridicarea popririlor se va face in timp real, prevede un proiect de ordonanta pregatit de Ministerul de Finante."Intentionam sa introducem aceasta masura in cel mai scurt timp. Scopul, la fel ca in cazul altor masuri adoptate deja sau pe care le am in vedere ca ministru al Finantelor, este de a aseza pe baze normale, nu de forta, relatia ANAF cu mediul de afaceri si contribuabilii", a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru Profit.ro.Modificarile se afla in prezent in lucru la Ministerul de Finante, iar prin aceste masuri institutia spune ca isi propune cresterea operativitatii si a eficientei masurii de executare silita prin poprire bancara."In prezent, la nivelul Ministerului Finantelor, se afla in curs de implementare urmatoarea etapa in ceea ce priveste schimbul de informatii intre parti cu privire la actele de executare comunicate, precum si in ceea ce priveste urmarirea sumelor care fac obiectul popririlor bancare, in mod operativ, astfel incat, pe de o parte, ridicarea popririlor sa se realizeze in timp real, iar, pe de alta parte, sumele existente in conturile bancare sa fie indisponibilizate de catre institutiile de credit in limita sumei ce face obiectul popririi, in functie de informatiile transmise de institutiile de credit cu privire la sumele existente in conturile bancare.In vederea ducerii la indeplinire a acestui obiectiv, se impun modificari ale legislatiei procedurale, in vederea crearii premiselor practice, reale, de ridicare a popririlor in timp real in cazul recuperarii integrale a creantelor, respectandu-se si interesul imediat al debitorului. Prin realizarea acestui obiectiv, Ministerul Finantelor are in vedere cresterea operativitatii si a eficientei masurii de executare silita prin poprire bancara", se arata in documentul Ministerului Finantelor, analizat de Profit.ro.Anul trecut, ANAF a luat din conturile celor cu datorii, folosind poprirea bancara, 3,46 miliarde de lei, suma cu 9% mai mica fata de anul anterior.In urma cu un an, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spunea ca pana la finalul anului 2018 vrea sa elimine masura de proprire a conturile romanilor, afirmand ca este o abordare agresiva a statului."Nu te poti uita in ochii unui roman simplu, care n-are niciun fel de instrument de aparare. ...citeste mai departe despre " ANAF va pune poprire in conturile bancare doar pentru sumele datorate " pe Ziare.com