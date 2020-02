ANAF vine cu o noua varianta pentru declaratia 230, prin care se directioneaza parte din impozit catre ONG-uri. Ce se intampla cu cine a depus deja vechiul formular?

Atentie! Momentan, formularul este in dezbatere publica si abia dupa ce va fi aprobat si publicat in Monitorul Oficial va putea fi depus.Formularul 230 se depune pana la 25 mai 2020, pentru impozitul aferent anului 2019. Depunerea Declaratiei 230 nu este obligatorie, dar este foarte important de precizat ca, in cazul in care nu donati din impozitul pe venit catre ONG-uri, aceasta suma nu intra in buzunarul vostru, ci ramane la stat.ANAF a venit cu acest nou formular pentru ca in momentul de fata romanii trebuie sa depuna doua astfel de declaratii: una aferenta perioadei 1 ianuarie - 31 martie 2019 si alta pentru perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2019.Si asta pentru ca anul trecut, pana la finalul lunii martie, se directiona 3,5% din impozitul pe venit doar catre ONG-urile care furnizeaza servicii sociale acreditate, iar celelalte primeau 2%. Insa de la 1 aprilie 2019 legea a fost modificata, astfel incat putem redirectiona 3,5% catre toate organizatiile neguvernamentale.Iata cum arata noul formular 230Cine poate utiliza formularul 230Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care dispun directionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii si care realizeaza urmatoarele venituri din Romania:venituri din salarii si asimilate salariilor;venituri din pensii;venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit;venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real;venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.Cum se completeaza noul formular 230Sectiunea II din formular se completeaza de contribuabilii care, in anul 2019, au realizat venituri din salarii si asimilate salariilor, pensii si ...citeste mai departe despre " ANAF vine cu o noua varianta pentru declaratia 230, prin care se directioneaza parte din impozit catre ONG-uri. Ce se intampla cu cine a depus deja vechiul formular? " pe Ziare.com