Analist: Trebuie sa acceptam o crestere a taxelor daca dorim pensii decente pentru un numar mare de pensionari

"Problemele sistemului de pensii sunt multiple: romanii care sunt plecati in afara tarii si nu contribuie in sistem cu contributii sociale, procesul de imbatranire a populatiei. Sunt factori care afecteaza statele intr-o masura mai mica sau mai mare.Pe noi, in particular, fenomenul acesta de migratie ne afecteaza deoarece baza din care ne acumulam fondurile de pensii devine din ce in ce mai mica. Trebuie sa vedem dincolo de limita.Daca ne dorim sa platim in continuare pensii decente pentru un numar mare de pensionari va trebui sa acceptam, ca la un moment dat, probabil nu intr-un viitor indepartat, taxele vor creste, daca nu se gasesc alte solutii", a subliniat Alexandra Smedoiu, la un eveniment de specialitate.Aceasta a precizat ca "trebuie sa ii obligam pe politicieni, prin puterea votului, prin vocea publica, prin orice masuri avem, sa se gandeasca la acest lucru responsabil"."Asta dorim sa facem prin campania despre pensii pe care am lansat-o anul trecut. Ea se numeste 'Generatia I'. Pe langa niste mesaje care tin de educatie financiara, educatie in familie, responsabilitate personala, inclusiv cu studii din practicile altor state care sunt mai dezvoltate, cu statistici, vrem sa aducem aceste cifre in atentia publicului si vrem sa fim constienti sa ii punem pe politicieni sa lucreze in favoarea noastra, si nu in defavoarea noastra, uitandu-se pe un termen foarte scurt. Chiar si propriei mele mame incerc sa ii explic ca noi cu totii ne dorim un sistem de pensii echitabil, realist, sustenabil, sa permita un trai decent pentru toata lumea. Pe de alta parte, pentru ca suntem niste oameni ai cifrelor, nu putem sa nu vedem dincolo de aceste obiective sociale si altruiste. Este de datoria noastra sa tragem un semnal de alarma atunci cand vedem ca ceva nu este in regula ", a explicat vicepresedintele CFA Romania.Asociatia CFA Romania este organizatia profesionistilor in investitii din Romania, in mare parte detinatori ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrata de CFA Institute (USA).In prezent, Asociatia CFA Romania are peste 245 de membri, majoritatea detinatori ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA).