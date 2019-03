Schimbarile haotice de legislatie par deja o problema minora in comparatie cu eforturile pe care le ridica obtinerea unei hartii de la ANAF necesara unei firme in activitatile curente.Suspectul de serviciu al Finantelor: YahooIn momentul in care cineva se inscrie ca utilizator al interfetei ANAF, in mod normal primeste pe mail informari ale Fiscului - notificari, comunicari, executari, in principiu tot ce altadata o firma primea prin posta de la Fisc. Problema pe care o reclama utilizatorii este ca nu mai pot accesa informatia trimisa pe mail.Fiscul recunaaste la randul sau problema de comunicare, dar pune totul pe seama serverelor de mail ale Yahoo.Specialisti in IT afirma insa ca, daca justificarea Finantelor este reala, atunci situatia este imputabila tot fiscului roman, din cauza ca doar doua pot fi motivele pentru care mailurile trimise de la o adresa IP nu ajung la destinatar:fie respectivul IP este inregistrat ca spammer intr-un "blacklist" la Yahoo (adica de la respectiva adresa se trimit catre un destinatar multe mailuri intr-un interval scurt de timp - situatie mai putin probabila, nu insa imposibila)fie atasamentele continute de mail nu sunt conforme cu regulile YahooCiteste mai multe despre Luni, 11.03.19: Apocalipsa dupa ANAF pe Curs de guvernare ...citeste mai departe despre " Apocalipsa dupa ANAF " pe Ziare.com