Apple este data in judecata pentru ca ar fi mintit legat de ecranului noilor iPhone-uri

In centrul procesului este ecranul OLED al modelelor iPhone XS si iPhone XS Max, mai precis "bretonul", rezolutia si dimensiunea efectiva a acestuia.Apple este acuzata ca foloseste pentru promovarea celor doua modele imagini care ascund "bretonul" prin setarea unui wallpaper negru si ca astfel clientii ar fi pacaliti sa creada ca ecranul s-ar intinde pana la rama superioara a dispozitivului.Avocatul reclamantului Courtney Davis spune ca acesta a fost pacalit sa creada ca noile iPhone-uri nu au breton, deoarece atat Apple cat si alti comercianti folosesc imaginile de produs oficiale, care ascund bretonul.Pe lista de acuzatii se mai gaseste faptul ca Apple ar fi mintit in legatura cu diagonala reala a ecranului. Acesta nu ar avea 5,8 inch, cat pretinde Apple, ci ar masura in realitate 5,6865 inch.In plus, acuzatorul spune ca rezolutia reala a ecranului este 2195 x 1125 pixeli, cu 10% mai mica decat pretinde Apple.Davis spune ca ecranele, care sunt produse de Samsung , folosesc asa-numiti pixeli falsi, pentru ca sub-pixelii care creaza culorile sunt partajati intre mai multi pixeli, ceea ce ar inseamna ca rezolutia reala este mai mica.In loc sa existe trei sub-pixeli la fiecare pixel, in realitate ecranul ar folosi doar doi sub-pixeli in medie pentru crearea culorilor fiecarui pixel din matricea PenTile a ecranului OLED.Acuzatorul vrea ca procesul sa se transforme intr-un "class-action" si sa reprezinte toti utilizatorii care au cumparat noile iPhone-uri, pentru ca acestia sa fie despagubiti de Apple.