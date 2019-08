Asociatia Bauturilor Racoritoare: Taxa pe zahar este discriminatorie, va afecta direct consumatorul roman

"Asociatia Nationala a Bauturilor Racoritoare (ANBR) a aflat cu mare surprindere, din presa, de intentia Guvernului Romaniei de a introduce o taxa suplimentara pentru bauturile racoritoare cu continut de zahar. Consideram ca aceasta masura ar fi discriminatorie si disproportionata, iar unicul sau scop pare sa fie cresterea incasarilor la bugetul de stat. Initiativa Guvernului Romaniei reprezinta o suprataxa ce va afecta direct consumatorul roman", spun producatorii de bauturi racoritoare.ANBR aminteste ca, in urma cu patru luni, aceeasi majoritate parlamentara a respins prin vot in plen o initiativa similara a USR, de taxare suplimentara a bauturilor racoritoare."Respingerea a fost motivata de faptul ca masura era discriminatorie. ANBR considera ca taxa este ineficienta din cauza impactului negativ in economie si pentru ca nu genereaza schimbari care sa duca la imbunatatirea starii de sanatate a populatiei. Totodata, taxa este discriminatorie pentru ca bauturile racoritoare reprezinta, in medie, doar 3% din aportul caloric zilnic al unui adult", se precizeaza in comunicat.ANBR precizeaza ca a initiat deja demersuri pentru a relua discutiile cu reprezentantii autoritatilor privind "efectele nefaste" ale aceste initiative pentru economia romaneasca, respectiv cresterea preturilor la raft cu pana la 90%, scaderea semnificativa a contributiilor (impozit pe profit, taxe salariale) la bugetul statului, disponibilizari si cresterea inflatiei. Foarte important, va fi afectat intregul lant valoric al acestui sector economic, care are peste 60.000 de angajati, de la fermierii romani ce cultiva sfecla de zahar, la producatorii de materii prime si echipamente si pana la distribuitori si magazine."Studiile de specialitate, fie ca vorbim despre studii ale Comisiei Europene sau ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii, confirma faptul ca un stil de viata sanatos este incurajat in primul rand prin programe de educatie si informare si nu prin taxare suplimentara. Astfel, taxa pe bauturi racoritoare este unul din cele mai putin eficiente instr ...citeste mai departe despre " Asociatia Bauturilor Racoritoare: Taxa pe zahar este discriminatorie, va afecta direct consumatorul roman " pe Ziare.com