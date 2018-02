Ati putea sa nu mai faceti nimic, va rugam, in fiscalitate?! Propunem o perioada de respiro

4.0 inseamna industrie cu inteligenta artificiala, Internetul tuturor lucrurilor, robotizare. Pentru Romania inseamna multa cercetare si inovatie in toate domeniile, educarea pentru excelenta a tinerilor, inseamna pastrarea si dezvoltarea talentelor si asigurarea viitorului acestora in tara.Numai ca la noi aceste teme prefiguratoare ale zilei de maine nu sunt abordate sistematic, de fapt nu sunt abordate deloc, ci sunt blocate ca tematici esentiale de aventura fiscala nesfarsita a Statului.In Romania, "revolutia" fiscala nu are nicio legatura cu economia viitorului. Nici cu industrializarea, nici cu serviciile high-tech, nici cu tinerii... Suntem in fata unui cocktail exploziv de incompetenta care se acopera cu ineficienta populismului, cu atacuri aiuritoare la adresa investitorilor, a cercetarilor si a IT-istilor, a tinerilor.Eroarea fiscala a zilei este acoperita cu explicatia aberanta a zilei. Zi de zi de zi, vorba reclamei, de o buna perioada, aberatiile fiscale sunt intrerupte doar de perioadele in care mai cad guvernele...Sa analizam cateva exemple din aceasta serie aiuritoare de masuri care face viata antreprenorilor, liberilor profesionisti si a angajatilor din sectorul privat un cosmar. (Nici salariatii din sectorul public nu o duc mai bine. Cu totii vom plati incepand din acest an cu varf si indesat factura "campaniei electorale permanente" si a populismului prin credite mai mari la banci si in preturile care cresc in linie.)Sa incepem cu marea aberatie a saptamanii. Prostia zilei de ieri: Cum adica diferenta contributiilor pentru salariul part-time realizat pana la salariul minim pe economie va fi platita de catre bugetul de stat pentru bugetari si de catre patroni pentru privat?!In realitate, toata aceasta bazaconie este platita de catre salariatii din sectorul privat! Fara munca lor, in urma careia se platesc taxele la stat si isi primesc salariile, nu ar exista nici patroni, nici buget public, nici bugetari. Bugetul de stat nu plateste aceste diferente, doar redistribuie taxele si impozitele incasate.Niciun politician, niciun buget public nu vine cu bani de acasa. Veniturile pe ca ...citeste mai departe despre " Ati putea sa nu mai faceti nimic, va rugam, in fiscalitate?! Propunem o perioada de respiro " pe Ziare.com